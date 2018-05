Počtem titulů se vyrovná slavnému Realu Madrid, který jako fotbalový fanoušek také hodně sleduje. Sbírá je pravidelně a zvlášť na antukovém povrchu, na kterém je jen těžko porazitelným tenistou. Rafael Nadal to může potvrdit i teď na grandslamovém Roland Garros, které je tak trochu domovem jednatřicetiletého Španěla. Paříž 23:05 26. května 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tenista Rafael Nadal | Zdroj: Reuters

V součtu s přípravnými týdny na dvorcích Rolanda Garrose prožil již skoro rok svého života. Vždyť tady ovládl už 79 singlových zápasů a jen dva prohrál. Jestli tenisté při svých kočovných životech mohou mít nějaký druhý domov, v případě Rafaela Nadala jsme teď u něj na návštěvě.

Je to nejdůležitější turnaj, říká favorit Nadal před startem French Open

„Na antuce jsem měl plno úspěchů celou kariéru, ale tady to je nejdůležitější turnaj,“ říká Nadal.

A důležitost se často rovná turnajovému titulu. Jen výjimečně si ho odtud Nadal nepřivezl. Jednou kvůli zranění předčasně odstoupil, jednou podlehl ve čtvrtfinále Srbovi Novaku Djokovićovi a v roce 2009, ve kterém se těžce vyrovnával s rozchodem rodičů, nečekaně vypadl už v osmifinále po porážce se Švédem Robinem Söderlingem.

Jinak tady Nadal jen vítězil. Kdo jiný by tedy měl být tím největším favoritem než muž, který vyhrál až na turnaj v Madridu všechny velké antukové akce sezony. Zvlášť když se Nadal cítí zdravotně v pořádku.

„Můj stav je dobrý vzhledem k těžkému začátku sezony se dvěma zraněními na stejném místě. Ale od té doby, co jsem se vrátil, hraju dobře. Od chvíle, kdy jsem se vrátil do Davis Cupu, jsem byl dlouho úspěšný a držel jsem dlouho sérii bez ztráty setu. Ale každý turnaj je jiný. Chce to teď pár dobrých tréninků před turnajem, abych byl i tady konkurenceschopný,“ přibližuje Nadal.

Intenzivní trénink předváděl fanouškům i v sobotu na historickém dvorci číslo 1. Sparingpartnerem mu byl domácí Lucas Pouille. Atmosféra tréninku připomínala soutěžní utkání, kterých tady Nadal potřebuje vyhrát sedm, aby odtud získal jedenáctý titul a udržel pozici světové jedničky, kterou zatím díky další výjimečné antukové části sezony drží.

„Myslím, že o tom takto nepřemýšlím. Už v Římě mi před finále někdo připomněl, že pokud vyhraju, vrátím se na pozici jedničky. Ale pro mě je hlavní motivací vyhrát titul. Pocitově je samozřejmě lepší být jedničkou než dvojkou nebo pětkou, ale to, co mě dělá šťastným, je to, když můžu hrát na všech akcí, kde chci, a když cítím, že na nich můžu být úspěšný,“ doplňuje Nadal před Roland Garros, před svou pravidelně nejdůležitější akcí tenisového roku.