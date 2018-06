Strýcová se poprvé na French Open probojovala do osmifinále, pomohly jí k tomu i ‚taháky‘

Do Paříže dorazila s osmi porážkami v řadě, na místo, kde se jí v minulosti zrovna moc nedařilo. Jenže tenistka Barbora Strýcová právě na grandslamovém Roland Garros nezdary zlomila a po výhře nad krajankou Kateřinou Siniakovou postoupila do osmifinále ženské dvouhry. Paříž 20:39 1. června 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Barbora Strýcová na French Open. | Foto: Sidorják Martin | Zdroj: ČTK

Jen co se doradovala po vyhraném zápase, svůj poznámkový papír pečlivě schovala do tašky. Tak jako ve školních letech, Barboře Strýcové teď pomáhají na turnaji i taháky.

„To jsou takové moje věci, které si potřebuji často připomínat. Tahák na to tu hlavu udržet,“ přiznává Barbora Strýcová.

To nejhlavnější musí předvádět sama na kurtu, ale to důležité jí taháky připomínají. S koučem Davidem Kotyzou, který už něco podobného dělával i s jinými hráčkami v minulosti, je začali používat od prvního kola v Paříži a zatím to funguje.

„Aby měla v hlavě nějakou strukturu. Nervy pracují, a když se potřebuje nějak uklidnit, tak tam má aspoň nějaké věci, kterých se držet. Jsou tam jen jednoduché věci. Měla to napsané i na ruce, takže si občas koukne na ruku. Myslím, že jí to docela mohlo pomoct, protože s Katkou obě cítily, že mají šanci,“ říká kouč David Kotyza a slova poražené Kateřiny Siniakové to i potvrzují.

„Bára je těžká soupeřka, ale určitě to bylo hratelné. Šla jsem do toho s tím, že budu bojovat a že zvítězit můžu. Určitě mě to moc mrzí,“ říká Siniaková.

Také Barbora Strýcová před zápasem cítila, že má dobrou šanci postoupit. A protože jí se vyhrát povedlo, mohly by se jí zkušenosti hodit i v přípravě na příští utkání s Putincevovou z Kazachstánu.

„Pomůže mi hrozně moc. Já jsem právě hrozně ráda za to, jak jsem to dneska zvládla, protože ty myšlenky tam jsou a mám je samozřejmě v hlavě. Neovládly mě, já jsem ovládla je, což je fajn. Budu se snažit zase hrát svůj nejlepší tenis a uvidíme, jak to půjde,“ doufá Barbora Strýcová, která bude hrát v neděli o postup do čtvrtfinále Roland Garros.