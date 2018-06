‚Tenkrát jsem byla ještě vykulená.‘ Plíškovou čeká Šarapovová, se kterou se zatím střetla jen ve Fed Cupu

Tenistku Karolínu Plíškovou čeká velký duel s Mariou Šarapovovou. Půjde v něm o postup do osmifinále grandslamového Roland Garros a bude to vůbec první vzájemné utkání na některém z turnajů. Se slavnou Ruskou už si ale jednou zahrála, v rámci vítězného fedcupového finále v Praze. Praha 10:10 2. června 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Karolína Plíšková. | Foto: Alessandra Tarantino | Zdroj: AP/ČTK

„Kromě toho Fed Cupu, kde jsem byla tenkrát ještě vykulená, tak jsme nehráli. Taky má za sebou spoustu věcí, co se udály, takže to bude myslím super zápas, ať už dopadne jakkoliv,“ říká Plíšková.

Od zmíněného tři roky starého finále Fed Cupu, ve kterém ještě nerozkoukaná Karolína Plíšková slavné Rusce podlehla, se toho dost událo. Česká tenistka se postupně propracovávala do absolutní světové špičky a Maria Šarapovová z ní kvůli dopingové kauze a následnému trestu vypadla. Ale už se zase vrací a na Roland Garros se vešla mezi nasazené hráčky.

„Asi si taky užila své, ať to bylo, jak to bylo. Zvládla to, bojuje, furt se snaží dostat zpátky. Myslím, že spousta holek by se na to dávno vykašlala nebo by to psychicky vůbec nezvládla, protože si myslím, že to pro ni muselo být hodně těžké. Není to můj vzor, ale chováním je podle mě jedna z nejlepších a jedna z největších profesionálek na okruhu,“ říká Karolína Plíšková, pro kterou je Šarapovová jedna ze dvou největších tváří tenisu společně s Američankou Serenou Williamsovou.

„Pro turnaje jsou ony asi top, jsou to tady určitě největší hvězdy,“ myslí si Plíšková.

I Maria Šarapovová ale Karolínu Plíškovou respektuje. Ví, že bude pro ní těžké, aby mohla rozhodovat o tom, co se bude dít na kurtu, ale na utkání s tenistkou, která tři roky po sobě ovládla statistiku nastřílených es na ženském profesionálním okruhu, se těší.

„Má nejlepší podání na okruhu. Kolik to je? Tři čtyři roky, co jsme spolu hrály v Praze? Ale teď je to úplně jiná situace. Budeme spolu hrát poprvé tady na Roland Garros. Je to výborná hráčka, vždyť vyhrála turnaj ve Stuttgartu před čtyřmi týdny,“ říká před soubojem s Plíškovou Ruska Maria Šarapovová.