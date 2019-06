Největší vítězství v kariéře, zářila po výhře nad světovou jedničkou Siniaková

Až do Roland Garros to nebyla vydařená sezona. Spousta dřiny mimo kurt, ale povzbudivých výsledků jen málo. Jenže právě teď v Paříži zažívá Kateřina Siniaková nejlepší grandslamový turnaj kariéry. Česká tenistka to potvrdila výhrou nad světovou jedničkou Naomi Ósakaovou i postupem do osmifinále. Paříž 9:18 2. června 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kateřina Siniaková v euforii po postupu do osmifinále French Open | Foto: Vincent Kessler | Zdroj: Reuters

„Dochází mi to pomalu. Je to neuvěřitelný pocit. Jsem hrozně nadšená. Před zápasem jsem jenom mluvila o tom, že na to mám, ale teď se mi to povedlo. Krásný pocit,“ radovala se Kateřina Siniaková z velké výhry nad Naomi Ósakaovou.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Kateřina Siniaková postoupila do osmifinále French Open. Poslechněte si její dojmy v reportáži

A protože šlo o světovou jedničku a první účast v osmifinále, označila vítězství za zatím největší v kariéře. „Jedničku jsem ještě neporazila. Navíc jsem se v singlu na grandslamu nikdy nedostala do druhého týdne,“ zářila po triumfu nad japonskou hráčkou.

„Je to pro mě velký úspěch a jsem ráda, že se mi to povedlo tady. Začátek sezony byl nic moc. Konečně předvádím dobrý tenis,“ řekla Radiožurnálu Kateřina Siniaková, pro kterou teď bude důležité na velké výkony navázat.

Na turnaji už porazila řeckou favoritku Marii Sakkariovou, teď si poradila i se světovou jedničkou a vítězkou posledních dvou grandslamů Ósakaovou. A tak by své snažení nerada shodila. „Nesmím usnout na vavřínech. Doufám, že se mi to podaří potvrdit,“ dodala česká tenistka.

Siniaková si v pondělním osmifinále Roland Garros zahraje proti Američance Madison Keysové. Už v neděli dopoledne čeká boj o čtvrtfinále Markétu Vondroušovou, která se utká s Anastasijou Sevastovovou z Lotyšska.