Federer se po čtyřech letech vrátil na French Open. Fanoušci už vyhlížejí jeho možný souboj s Nadalem

„Už to tolik neprožívám, ale teď jsem ho potkala a jsem z něj furt taková… že na něj koukám, ale už to není tak hrozný, jak to bylo,“ vrací se Markéta Vondroušová s úsměvem do juniorských a ještě dětských let, do doby, kdy se stal Roger Federer velkým vzorem české tenistky.

V Paříži ho mohla vidět naposledy v roce 2015, a teď se po čtyřech letech připravovali na svůj zápas v podobnou dobu. A česká tenistka možná slyšela hromové přivítání i přes několik kurtů a betonových zdí a ochozů.

Sedmatřicetiletý Federer předchozí ročníky vynechával, trápila ho zranění nebo nechtěl ohrozit svůj největší sportovní cíl – Wimbledon. Teď je ale rád, že se letos rozhodl aspoň ty největší antukové turnaje navštívit.

„Jsem šťastný, že jsem se tak rozhodl, moc jsem si to užil i před tím v Madridu, jsem šťastný, že jsem tady. Uvítání bylo fantastické, bylo hezké vidět tak plný stadion na zápas prvního kola. Nádhera, jsem moc šťastný,“ řekl Roger Federer, který se ale nepřijel jenom zúčastnit a potěšit atmosférou.

Fanoušci mohou v ideálním případě vyhlížet i souboj se zdejším králem, jedenáctinásobným šampionem Rafaelem Nadalem, a spekulovat, jak by to dopadlo.

„Těžko říct. Myslím si, že Federer může dojít daleko. Jestli ale dokáže porazit Nadala, to si netroufám říct,“ řekl Radiožurnálu Jiří Veselý, který má po porážce v úvodním kole jistotu, že se s Federerem ani Nadalem na kurtu při letošním Roland Garros nepotká.

What a crowd, wow!

Merci pour l’ovation pic.twitter.com/613ltns7xH — Roger Federer (@rogerfederer) May 25, 2019