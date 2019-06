Vondroušová má cit pro pro míček, Siniaková temperament, říká o Češkách na Roland Garros Navrátilová

České singlové úspěchy na grandslamovém Roland Garros, to byly v minulosti hlavně výhry Petry Kvitové, Karolíny Plíškové nebo Lucie Šafářové, letos ale na pařížské antuce září jiné tenistky. Devatenáctiletá Markéta Vondroušová už vybojovala čtvrtfinále, jen o pár let starší Kateřina Siniaková se do něj může dostat. K radosti slavné české rodačky Martiny Navrátilové. Paříž 11:29 3. června 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít České tenistky Kateřina Siniaková (vlevo) a Markéta Vondroušová | Foto: koláž iROZHLAS.cz | Zdroj: ČTK/Reuters

Při komentování nemůže skákat radostí, ale uvnitř je nadšená. Martina Navrátilová má radost, když vidí další české tenistky, které na úspěchy Petry Kvitové, Karolíny Plíškové či Lucie Šafářové navazují.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Při komentování musí být neutrální, ale jinak je z výkonů mladých českých tenistek na Roland Garros nadšená. S tenisovou legendou Martinou Navrátilovou natáčel reportér Radiožurnálu Jaroslav Plašil

„Bylo to těžké, když komentuji v televizi, tak musím zůstat neutrální. Ale aspoň správně vyslovuji jejich jména a opravuji kolegy. Je to vynikající, v českém tenise je pořád někdo. Když Petra Kvitová nemohla hrát a skrečovala, to byla škoda, pak Karolína Plíšková neměla dobrý den… a teď takhle,“ řekla Radiožurnálu Martina Navrátilová.

Tenisová legenda se hrou českých tenistek baví, i když pokaždé z jiného důvodu. U Markéty Vondroušové obdivuje cit pro míček a kraťasy.

„Byl to myslím první míč druhého setu, který se tam tak akorát perfektně překulil. To byste nedal lépe ani rukou, fantazie. Má výborný cit, jeden kraťas nebyl tak dobrý a stejně hru vyhrála,“ chválí údery devatenáctileté Vondroušové.

Bojovnice Siniaková

U Kateřiny Siniakové Navrátilová obdivuje zase temperament a ohromnou bojovnost.

„Když se na ní podíváte, tak si myslíte, že prohrává, a to i když vyhrává. Je to samozřejmě bojovnice, umí se toho zbavit. Příští balon zase hraje stoprocentně. Nezáleží na tom, co děláte mezi míči, když energie nejde moc daleko do negativity,“ vypráví Martina Navrátilová, která bude v pondělí držet palce Kateřině Siniakové v duelu proti Američance Madison Keysové.

„Proti Madison je antuka nejhorší povrch. Tím, jak dobře brání, tak proti ní hráčky, které nejsou zvyklé na antuku, nevědí, co mají dělat.“

Utkání Kateřiny Siniakové začne po jedenácté hodině. V úterý může Martina Navrátilová pro změnu znovu fandit Markétě Vondroušové v boji o postup do semifinále.