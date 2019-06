Siniakovou čeká v boji o osmifinále Roland Garros šampionka posledních dvou grandslamů Ósakaová

Kateřina Siniaková se ve 3. kole Roland Garros v Paříži střetne se světovou jedničkou a vítězkou dvou posledních grandslamů Naomi Ósakaovou. Česká tenistka zatím v Paříži předvádí dobré výkony a věří si i na favorizovanou soupeřku z Japonska. Paříž 7:55 1. června 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kateřina Siniaková už vyhlíží bitvu se světovou jedničkou | Zdroj: Reuters

Loni v září ovládla US Open v New Yorku, letos v lednu Australian Open v Melbourne, po finálové výhře nad Petrou Kvitovou. Právě ziskem dvou posledních největších titulů Naomi Ósakaová v současné vyrovnané éře ženského tenisu nejvíc vyčnívá.

Vždyť dva grandslamové turnaje v řadě získala naposledy předtím Serena Williamsová v roce 2015. Od té doby se šampionky střídaly. Než přišel čas Naómi Ósakaové, která je přes změny ve svém týmu a soustavný tlak ostatních konkurentek stále světovou jedničkou.

Svou pozici na žebříčku si důkladně stráží, což bylo vidět na předchozích antukových turnajích, na kterých neodehrála víc zápasů, než bylo k ochránění tenisového trůnu v danou chvíli nutné.

„Ve Stuttgartu, v Madridu i v Římě se odhlásila po nějakých dvou kolech. Nevím, jakou má strategii. Nehrozilo jí, že by ji někdo předstihl, tak se tím netrápila a odhlásila se,“ popsala Radiožurnálu taktiku Japonky Karolína Plíšková.

Světová dvojka Plíšková už ale v Paříži skončila a pozici Ósakaové na Roland Garros neohrozí. Oslabit ji teď může nenasazená hráčka Kateřina Siniaková, pokud by se jí povedlo velkou favoritku porazit.

„I když je Naomi světová jednička, má to hodně těžké. Tenis se zvedl a je to vidět i v žebříčku. Hráčky rozděluje jenom pár bodů. Doufám, že chytnu začátek a budu se snažit co nejdéle vydržet,“ přeje si Siniaková.

Na turnaji už jednu výtečnou soupeřku vyřadila - Mariu Sakkariovou z Řecka. Teď se bude snažit překvapit znovu. A věří, že jí může pomoci i antukový povrch, na kterém je světová jednička přece jenom o něco zranitelnější než na těch ostatních.

„Naomi je skvělá hráčka a v poslední době to dokazuje. Tady se trochu trápí, tak třeba dokážu tu šanci využít. Určitě půjdu na kurt s tím, že chci vyhrát a že na to mám,“ řekla Siniaková před duelem 3. kola.