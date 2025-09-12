Fritzova zbraň? Servis, ale má i skvělý forhend. Bude to náročné, říká Menšík před daviscupovým duelem
Daviscupový souboj Spojených států a Česka začne v noci na sobotu utkáním tenistů Francise Tiafoea a Jiřího Lehečky. Po nich, pokud to počasí dovolí, nastoupí na hlavním kurtu v areálu Delray Beach na Floridě Taylor Fritz a Jakub Menšík. Ten světovou pětku porazil letos na turnaji v Miami.
Čeká vás zápas proti věhlasnému soupeři, kterého už jste ale zvládl letos porazit. Jaká očekávání máte před soubojem s Taylorem Fritzem?
Myslím, že to bude odlišné oproti tomu, na co jsme zvyklí. Je to Davis Cup, hrajete za Česko. Bude to jiné než letos v Miami nebo na US Open před třemi roky. Na zápas se těším a myslím, že mám šanci udělat nějakou „damage“.
Jsou tu ale velice náročné podmínky, jak pro mě, tak pro všechny ostatní. Takže uvidíme, jak to všechno bude probíhat. Snad odehrajeme všechno tak, jak máme.
Čím je Fritz nejvíce nebezpečný, co je jeho hlavní zbraní?
Řekl bych, že hlavně servis, je to jeden z nejlepších hráčů v této disciplíně. Má velké zkušenosti, i když, jak říkám, v těchto podmínkách je to trochu jiné, je tu pomalejší povrch. Taylor má také skvělý forhend, mentálně je na tom dobře, takže to bude náročné.
Kapitán Tomáš Berdych mluvil na tiskové konferenci o tom, že není příjemné nevědět, jak a kdy budete hrát. Jak jste se s tím zatím dokázal osobně vyrovnat? První zápas můžete teoreticky hrát třeba až v sobotu nebo v neděli (amerického času).
Pro mě to asi není nic nového, už se mi mnohokrát stalo, že jsem měl naplánovaný nějaký zápas a začalo pršet, tak jsem šel hrát až další den. Scénářů, které mohou nastat, je nespočet. Takže jsem sám zvědavý, jak to bude. Ale myslím, že všichni jsou připraveni na všechno.