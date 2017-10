Garbiňe Muguruzaová v Pekingu vzdala Strýcové, nabídla soupeřkám post světové jedničky

Zápas prvního kola v Pekingu trval jen 40 minut a Barbora Strýcová v něm od začátku dominovala. Proti světové jedničce Garbiňe Muguruzaové hrála soustředěně a bez chyb, těch se naopak dopouštěla Španělka.

První set vyhrála Strýcová 6:1 a ve druhém okamžitě soupeřku brejkla. Pak si viditelně nemocná a v mikině hrající Muguruzoaová vyžádála lékařské ošetření a po chvíli zápas vzdala.

Muguruza retires due to illness.@BaraStrycova advances to @ChinaOpen Second round! pic.twitter.com/G3TdxlGxNW