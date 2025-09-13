Mexická jízda Bartůňkové nekončí. Na turnaji v Guadalajaře vyřadila obhájkyni a je v semifinále

Česká tenistka Nikola Bartůňková vyřadila v Guadalajaře obhájkyni titulu Magdalenu Frechovou a po čtvrtfinálové premiéře si poprvé na WTA Tour zahraje v Mexiku také semifinále. Devatenáctiletá držitelka divoké karty zvítězila navzdory deseti dvojchybám nad nasazenou čtyřkou 7:5, 6:4 a o postup do finále se utká s Američankou Ivou Jovicovou.

Bartůňková, které patří v žebříčku WTA až 228. místo, začala proti světové třicítce brejkem, ale od vedení 2:0 dvakrát sama ztratila podání.

Hned si ale proti favoritce připsala další brejk, ještě jednou jí prolomila servis v 11. gamu a pak při vlastním podání využila první setbol.

Ve druhé sadě vedla 2:0 pro změnu soupeřka, ale česká hráčka díky dalším dvěma brejkům výsledek otočila a na servisu zakončila zápas po hodině a půl čistou hrou.

Bartůňková, jež ve druhém kole na mexickém betonu vyřadila krajanku Darju Viďmanovou, nebude papírovou favoritkou ani v sobotu.

O dva roky mladší Jovicové patří v pořadí WTA Tour 73. místo. Na elitním okruhu se spolu ještě neutkaly. V turnaji už pokračují pouze nenasazené tenistky.

Češky v žebříčku WTA (ženy) | 37. týden 2025
Jméno Turnajů Bodů
15. Karolína Muchová 16 2488
29. Linda Nosková 21 1670
36. Markéta Vondroušová 11 1443
40. Barbora Krejčíková 13 1344
48. Marie Bouzková 25 1227
77. Tereza Valentová 17 903
78. Kateřina Siniaková 26 900
113. Sára Bejlek 20 664
137. Linda Fruhvirtová 25 511
147. Dominika Šalková 22 492

