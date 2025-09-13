Mexická jízda Bartůňkové nekončí. Na turnaji v Guadalajaře vyřadila obhájkyni a je v semifinále
Česká tenistka Nikola Bartůňková vyřadila v Guadalajaře obhájkyni titulu Magdalenu Frechovou a po čtvrtfinálové premiéře si poprvé na WTA Tour zahraje v Mexiku také semifinále. Devatenáctiletá držitelka divoké karty zvítězila navzdory deseti dvojchybám nad nasazenou čtyřkou 7:5, 6:4 a o postup do finále se utká s Američankou Ivou Jovicovou.
Bartůňková, které patří v žebříčku WTA až 228. místo, začala proti světové třicítce brejkem, ale od vedení 2:0 dvakrát sama ztratila podání.
Hned si ale proti favoritce připsala další brejk, ještě jednou jí prolomila servis v 11. gamu a pak při vlastním podání využila první setbol.
Ve druhé sadě vedla 2:0 pro změnu soupeřka, ale česká hráčka díky dalším dvěma brejkům výsledek otočila a na servisu zakončila zápas po hodině a půl čistou hrou.
Final semifinal ticket booked! 🎟️— wta (@WTA) September 13, 2025
Nikola Bartunkova defeats defending champion Frech 7-5, 6-4. #GDLOpenAKRONxSantander pic.twitter.com/dfSUtqSpUm
Bartůňková, jež ve druhém kole na mexickém betonu vyřadila krajanku Darju Viďmanovou, nebude papírovou favoritkou ani v sobotu.
O dva roky mladší Jovicové patří v pořadí WTA Tour 73. místo. Na elitním okruhu se spolu ještě neutkaly. V turnaji už pokračují pouze nenasazené tenistky.
|Jméno
|Turnajů
|Bodů
|15.
|Karolína Muchová
|16
|2488
|29.
|Linda Nosková
|21
|1670
|36.
|Markéta Vondroušová
|11
|1443
|40.
|Barbora Krejčíková
|13
|1344
|48.
|Marie Bouzková
|25
|1227
|77.
|Tereza Valentová
|17
|903
|78.
|Kateřina Siniaková
|26
|900
|113.
|Sára Bejlek
|20
|664
|137.
|Linda Fruhvirtová
|25
|511
|147.
|Dominika Šalková
|22
|492