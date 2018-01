Pocta pro Helenu Sukovou. Deblová královna bude uvedena do tenisové Síně slávy

„Je neskutečné, že se to povedlo. Nominovaná už jsem byla potřetí a nevěřila jsem, že se to povede,“ neskrývala radost Helena Suková.

„Nominovaných nás bylo pět a uvedeni budeme dva. Když mi to Stan Smith, šéf Síně slávy, volal, tak jsem si říkala, kdy mi řekne, že to nevyšlo. Když mi pověděl opak, měla jsem víza do Austrálie za čtvrt hodiny,“ líčila Radiožurnálu Helena Suková.

Slavnostní oznámení se uskuteční v Melbourne na hlavním kurtu Australian Open - ve slavné aréně Roda Lavera.

Oficiální ceremoniál se ale odehraje až 21. července v sídle Síně slávy v americkém státu Rhode Island. Společně se Sukovou rozšíří řady tenistů někdejší německá světová dvojka mezi muži Michael Stich.

Připojí se tak k elitní společnosti 250 tenistů světové historie z 23 národů. Dalšími českými rodáky jsou nedávno zesnulá Jana Novotná, Hana Mandlíková, Martina Navrátilová, Jan Kodeš, Jaroslav Drobný, Karel Koželuh a Ivan Lendl.

„V hlavě se mi melou vzpomínky na mámu a je to i pro celé Československo. Není nás zas tolik, co tam jsme. Normálně ankety a věci, co člověk nemůže ovlivnit, zas tak neřeším, ale tohle je něco zvláštního. Je to navždy. Byl to strašně příjemný pocit, když mi volali, že to dopadlo,“ řekla Suková.

Navždy vyzdvihnuté výkony

„Helena Suková dosáhla vynikajících výsledků na všech čtyřech grandslamech, olympijských hrách a na okruhu WTA skoro ve třech dekádách. Uvedení do Síně slávy zajistí, že výkony Heleny a Michaela budou navždy vyzdvihnuty jako jedny z nejlepších v historii našeho sportu,“ uvedl v prohlášení šéf Mezinárodní tenisové síně slávy Stan Smith.

Před představením si Suková užila cestu po Austrálii. „Naposledy jsem tu byla před dvaceti lety. To jsem musela do Vídně, tam požádat o víza a týden se čekalo. Najednou to šlo online a šlo to hned. Jeli jsme se podívat do Brisbane, kde původní klub srovnali se zemí a postavili nový klub. Měla jsem tu barák, tak jsem byla navštívit nové majitele. Výlet sem si užívám,“ vypráví.

Helena Suková byla během své kariéry skvělou singlistkou, čtyřikrát byla v grandslamovém finále (dvakrát na Australian Open, dvakrát na US Open, pozn. red.) a v singlovém žebříčku se dostala až na čtvrté místo.

Obratem v semifinále Australian Open 1984 připravila Martinu Navrátilovou o zisk čistého Grandslamu, zároveň ukončila její sérii 74 výher v řadě.

Do historie se ale zapsala především deblovými úspěchy. 68 týdnů byla světovou jedničkou ve čtyřhře. S Němkou Kohdeovou-Kilschovou, Janou Novotnou, Arantxou Sánchezovou Vicariovou a Martinou Hingisovou vyhrála v letech 1985 – 1996 devět deblových titulů.

S bratrem Cyrilem a Australanem Toddem Woodbridgem přidala pět titulů v mixu.