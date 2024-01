Herně jsem se zlepšila. Doufám, že to ustojím, protože chtíč něco dokázat svazuje, říká Siniaková

Kateřina Siniaková po pěti neúspěšných pokusech dokázala přejít první kolo Australian Open. Rumunku Jaqueline Cristianovou porazila po setech 6:2 a 7:5. Letošní ročník je pro českou tenistku nový i v tom, že nastupuje ve čtyřhře s domácí deblistkou Storm Hunterovou namísto Barbory Krejčíkové, se kterou ve dvou předchozích ročnících vybojovala dva tituly. Rozhovor Melbourne 19:18 15. ledna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kateřina Siniaková postoupila na Australian Open do druhého kola | Zdroj: Profimedia

Kateřino, gratuluji k postupu do druhého kola. Vy jste tady měla ohromné deblové úspěchy, ale v singlu se vám teď pár sezon tak sešlo, že se vám nedařilo přejít dál, tak je to i trochu úleva?

Určitě, hlavně po tom trošku nervózním konci, ale jsem moc ráda, že se mi to povedlo. Myslím si, že ty zápasy, co mám za sebou, byly dobré, herně jsem se cítila dobře. Tady to je samozřejmě trošku jiné, není to tak příjemné, foukalo, ale jsem hrozně moc ráda, že jsem to ustála, že jsem vyhrála.

Už máte za sebou čtyři vyhrané zápasy v nové sezoně. Čím to je, že teď máte formu na začátku roku?

Těžko říct, loni jsem měla taky dobré zápasy. Snažím se pracovat na hře, na nastavení. Myslím si, že se to herně zlepšilo, takže doufám, že to ustojím a vydržím, protože samozřejmě nervozita a občas chtíč něco dokázat pak svazují. Takže jsem moc ráda, že se mi daří a budu na sobě pořád pracovat.

Změnila jste z vašeho pohledu něco nějak významněji?

Myslím si, že velká stránka tenisu je hlava, s kterou se hráč potýká celou kariéru. A já jsem samozřejmě emocionální hráč, takže se snažím na tom pracovat, snažím se to dávat dobrým směrem, protože nikdy nebudu hráčka, na které nebude nic poznat, to mi taky nesedí.

Zjistila jsem, že kolikrát to ze sebe musím dát pryč, že když to držím, že to taky není dobře. Ale musí to být prostě v nějakých rámkách. Za nějakou hranici už nesmím jít.

Kdo vám tu hranici pomohl nastavit? Ten balanc musí být těžký.

Hranici si nastavuji samozřejmě já sama. Ne vždy ji dodržím, takže jsou dny, kdy nejsem se sebou spokojená. Nemělo by to jít takhle daleko, neměla bych až tak moc vyvádět, ale zase mám na druhou stranu skvělé zápasy, kdy tlak dokážu vydržet.

Takže se z toho snažím brát dobré věci, z těch špatných se poučit a neopakovat svoje chyby. Tak můžu být víc pozitivní a myslím si, že mi teď hodně pomáhá trenér, snaží se mi dávat jiný úhel pohledu, abych se cítila lépe na kurtu. Věřím, že to je určitě to, co mi pomáhá.

Australian Open je první grandslam, na kterém už nejste s Barborou Krejčíkovou dohromady v páru, což je nezvyk oproti předchozím úspěšným sezonám. Vnímáte to?

Musím říct, že zatím se mi to moc nedostalo na oči. Není to tak, že by mi to někdo vyloženě připomínal. Je to tak, jak to je. Je to určitě pro mě velká změna.

Myslím si, že publikum je tady skvělé a musím říct, že hodně táhne domácí hráče, takže doufám, že to bude znát. Ale z toho důvodu změna nepřišla, nejedná se jen o tento turnaj. Doufám, že ta změna mi pomůže, že se budu cítit dobře a bude nám to klapat.

Mně právě přišlo, že si vás domácí fanoušci už trochu přisvojili. Podporu z hlediště jste měla velkou.

Je pravda, že tam bylo dost podpory, což jsem ani nečekala. Jsem hrozně moc ráda, že fanoušci přišli i na tu pětku, což je skoro tréninkový kurt, je tam jen jedna tribuna. Těší mě, že lidi na tenis přijdou a podporují. Atmosféra je tady skvělá a to se nezměnilo.