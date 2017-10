Hlaváčková je ve finále Turnaje mistryň, ve čtyřhře ukončila kariéru Martiny Hingisové

„Martinu jsem porazila jen dvakrát v kariéře. Mrzí mě, že to byl dneska její poslední zápas, ale jsem nadšená, protože to byl výborný zápas. Vůbec mi nedocházelo, že máme mečbol, říkala jsem si, co budeme dělat v další výměně,“ řekla po zápase na kurtu nadšená Andrea Hlaváčková.

Ve finále Turnaje mistryň si zahraje po pěti letech, tehdy se do boje o titul dostala společně s Lucií Hradeckou, letos je její partnerkou Maďarka Timea Babosová.

V semifinále společně vyřadily Jung-žan Čchan z Tchaj-wanu a legendární Švýcarku Martinu Hingisovou za hodinu a 45 minut ve dvou setech 6:4 a 7:6. V prvním setu díky dvěma využitým brejkbolům rychle vedly 4:1 a i přes jedno vlastní ztracené podání dokázaly náskok uhájit.

Moc sympaticky mluvila @AndreaHlavackov o @mhingis které ukončila kariéru. "Máme spolu perfektní vztah, OH jsme si vyříkaly jako 'chlapi' pic.twitter.com/FTeHXD4TXo — Jaroslav Plasil (@JaroslavPlasil) 28 October 2017

Druhý set byl delší a dramatičtější, trval přes hodinu. V závěru česko-maďarský pár zvládl krizový moment, když se Babosová dokázala vrátit na kurt i s bolavým kotníkem. Maďarka pak v závěru tie-breaku zvládla důležitá podání. Martina Hingisová proti mečbolu poslala míček do autu.

Soupeřky Andrey Hlaváčkové s Timeou Babosovou vzejdou z druhého semifinále. Ruské obhájkyně titulu Makarovová s Vesninovou nastoupí proti nizozemsko-švédskému páru Bertensová, Larssonová od tří hodin odpoledne.

Ještě předtím jsou na programu obě semifinále dvouhry, v tom prvním hraje Karolína Plíšková proti Dánce Caroline Wozniacké.

Tenisový Turnaj mistryň v Singapuru (tvrdý povrch, dotace 7 milionů dolarů):

Čtyřhra - semifinále:

Hlaváčková, Babosová (3-ČR/Maď.) - Hingisová, Chan Yung-jan (1-Švýc./Tchaj-wan) 6:4, 7:6 (7:5).

10:00 Karolína Plíšková (3-ČR) - Wozniacká (6-Dán.),

13:30 V. Williamsová (5-USA) - Garciaová (8-Fr.),

15:00 Makarovová, Vesninová (2-Rus.) - Bertensová, Larssonová (8-Niz./Švéd.).