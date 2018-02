Hlavně pro sebedůvěru je to hodně důležité, říká Kvitová po dvou vítězných turnajích

Tenistka Petra Kvitová vyhrála už letos dva turnaje a teď obě trofeje představila v Praze. Čerstvá světová desítka se vrátila domů po jednom z nejpovedenějších období své kariéry. Praha 17:17 20. února 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Petra Kvitová do Prahy přivezla trofeje ze dvou vyhraných turnajů - z Petrohradu a z Dauhá. | Foto: Michal Krumphanzl | Zdroj: ČTK

„Psychicky i fyzicky jsem se hodně vydala, ale nakonec všechno dobře dopadlo, takže proto jsou tady tyhle dvě krásné trofeje. Ta druhá je asi trochu cennější, ale myslím si, že by nepřišla, kdyby nebyla ta první,“ přiznává Petra Kvitová, že nebýt poháru z Petrohradu, ten další v Dauhá by nejspíš nevybojovala.

Ale má ho a může tak pokračovat v tradici, kterou založily předchozí české vítězky katarského turnaje.

Lucie Šafářová získala pohár se zlatým dravcem v roce 2015 a byl pro ni zatím životní; Karolína Plíšková získala trofej s orlem loni, kdy se v průběhu úspěšné sezóny stala na čas dokonce světovou jedničkou.

„Nemyslím si, že tu budu každý měsíc sedět s dvěma trofejemi, to by asi nešlo. Ale žádný cíl si nenastavuju,“ nechá se Kvitová překvapit tím, co ještě letos přijde.

Teď je zpátky v nejlepší desítce a drží druhou nejdelší vítěznou sérii své kariéry. Vyrovnat ji může v nejbližším zápase - na turnaji v Indian Wells, kam se po krátkém odpočinku a následném tréninkovém bloku přesune.

„Mám pocit, že bych jen spala. Cítím se hodně rozbořená, bolí mě snad úplně všechno. I z toho důvodu jsem se odhlásila z turnaje v Dubaji, abych trochu načerpala síly a odpočinula si,“ říká Kvitová.

Českou tenistku zpětně trochu mrzí, že svou formu neuspíšila. Kvůli nemoci na přelomu roku vypadla z tréninku, první turnaj v Austrálii musela odhlásit a na těch dvou dalších včetně grandslamového se jí nedařilo.

Už jsou doma:) @Petra_Kvitova s letošními poháry pic.twitter.com/gODBrbFLdt — Jaroslav Plasil (@JaroslavPlasil) 20 February 2018

„To mi úplně nevyšlo, ale tohle je hezká náplast. Hlavně pro sebedůvěru je to hodně důležité,“ věří Petra Kvitová.

Naději jí dává třeba i zlepšení servisu, kterému se v posledních měsících hodně věnovala, a také cítí, že je na sezónu dobře připravená. Fyzický dril v přípravném období před začátkem roku byl prý jedním z nejtvrdších, které kdy zažila.

„Je pravda, že příprava v Dubaji byla hodně náročná, hodněkrát jsem už ležela na kurtu a nemohla vstát. To jsem podle mě nezažila ještě nikdy. Myslím si, že mi to pomohlo v těch zápasech už teď,“ přiznává.