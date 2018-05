Hala v Kodani připomíná Paříž, z hotelu v šatně jsou hokejisté za pár minut pěšky

Hokejová reprezentace dnes nastoupí v světovém šampionátu proti Slovensku. K úspěšnému vstupu do turnaje je důležité zvyknout si na prostředí, ve kterém se hraje, a v tom by mohli mít Češi navrch. Kodaňská Royal Arena totiž připomíná pařížskou halu Bercy, kde český tým hrál vloni. Kodaň 12:15 5. května 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tmavý interiér Royal Areny v Kodani | Foto: Ondřej Deml | Zdroj: ČTK

„Hodně mi to připomíná Paříž. Sedačky jsou černé a celé je to dost tmavé. Ale hala je pěkná, celkem velká,“ všímá si Michal Řepík. „Měl jsem pocit, že když se puk zvedne, zmizí v sedačkách. Je to jiné město, jiný pocit venku, ale hala je podobná,“ doplňuje své postřehy obránce Radko Gudas.

Royal aréna má všechny sedačky vyvedené v černé barvě a tak občas ztrácí hokejisté orientaci. V Paříži s tím Češi problémy neměli a věří, že nebudou mít ani v Kodani. A nevadí ani stísněné prostory v zázemí haly.

„Veškeré zázemí máme na hotelu, i místnost na porady atd. Stísněné podmínky za zimáku nám nevadí právě proto, že můžeme využívat hotel,“ libuje si asistent trenéra Jiří Kalous.

Ona by to asi nebyla až taková výhoda, pokud by se museli hokejisté z hotelu do arény složitě přesouvat autobusem. Jenže v Kodani jim trvá cesta volným krokem asi tři minuty.

Do šatny na hodiny i na pár minut

„Když to srovnám s Moskvou, kde jsme museli dojíždět minimálně půl hodiny, tak tohle je úplně ideální. Každý hráč má rád jiný čas v kabině. Někdo tam zůstává déle, někdo jde hned pryč. V tom je výhoda, že nejsme závislí jeden na druhém,“ pochvaluje si brankář Pavel Francouz.

Blízko u haly bydlí všechny výpravy, tedy kromě Ruského týmu, ten má tradičně hotel sám pro sebe daleko od všech. Ostatní ale snadno potkáte, jak se trousí do arény po dvojicích, trojicích nebo větších skupinkách.

„Nemusíme nikam jezdit a mít společné odjezdy. Člověk si může přijít, kdy chce. Já jsem zvyklí chodit dřív, takže pro mě je to ideální,“ říká Michal Řepík. Na dnešní duel se Slovenskem, který začne ve 20 hodin a 15 minut, vyrazí už před pátou hodinou odpolední. V klidu si připraví hokejky, dá si kávu, nějaké ovoce, rozcvičí se…

Jak se jemu a celému českému týmu bude v úvodním utkání šampionátu dařit, můžete poslouchat na Radiožurnálu, nebo v online reportáži serveru iROZHLAS.cz

