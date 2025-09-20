Krejčiková v Soulu končí. Kanárem ji vyprovodila nasazená jednička Šwiateková
Barbora Krejčíková vypadla na tenisovém turnaji v Soulu ve čtvrtfinále. S nasazenou jedničkou Polkou Igou Šwiatekovou prohrála 0:6, 3:6. O postup do semifinále usiluje Kateřina Siniaková v zápase s Nizozemkou Suzan Lamensovou.
Krejčíková prohrála s bývalou světovou jedničkou Šwiatekovou za necelou hodinu a půl. V prvním setu jí šestinásobná grandslamová vítězka uštědřila "kanára", kterého v této sezoně nadělila soupeřkám už čtrnáctkrát. Ve druhé sadě bývalá šampionka Roland Garros a Wimbledonu vzala polské tenistce dvakrát servis, sama ale o podání znovu třikrát přišla a prohrála. Šwiateková si vylepšila bilanci s Krejčíkovou na čtyři vítězství a dvě porážky.
Čtvrtfinálové zápasy se měly hrát v pátek, ale kvůli dešti byly odloženy.