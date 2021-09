Věděla jsem, že tady moji fanoušci budou, pochvaluje si polská tenistka Šwiateková turnaj v Ostravě

Katowice, Bielsko-Biala nebo například Ratiboř. Z těchto měst přijeli tenisoví fanoušci podpořit Igu Šwiatekovou. Dvacetiletá tenistka se jim odvděčila třeba výhrou ve druhém kole nad Kazaškou Juliou Putincevovou.

„Už když jsem se do Ostravy chystala, tak jsem věděla, že tady moji fanoušci budou. Právě to mi dodalo spoustu energie a doufám, že dorazí i příště. V této sezoně jsem před tak velkým publikem snad ani nehrála a věřím, že polští fanoušci si nenechají ujít ani můj další zápas,“ vysvětluje Iga Šwiateková.

Loňská vítězka grandslamového turnaje French Open a šestá hráčka světového žebříčku WTA si bouřlivou polskou kulisu v Ostravě užívá.

„Hrát před polskými fanoušky je naprosto skvělé, zbožňuji to. V tuto chvíli prožívám nejpříjemnější okamžiky v sezoně. Polské publikum mi vždy dodá motivaci a hodí se to i teď, protože současná sezona je hodně náročná,“ doplňuje dvacetiletá tenistka, které polští fanoušci vytvořili v Ostravě domácí atmosféru.

V hledišti nechybí ani plakáty s nápisem Iga Jazda, které by se daly přeložit do češtiny jako Jedem, Igo nebo Igo, do toho.