‚Neexistují vědecké důvody pro zpochybnění.‘ WADA se v případě dopingu Światekové odvolávat nebude

Pětinásobná grandslamová šampionka Świateková měla vloni pozitivní test na trimetazidin. Mezinárodní agentura pro bezúhonnost tenisu (ITIA) poté akceptovala vysvětlení bývalé světové jedničky, že zakázanou látku užila neúmyslně.

Do těla se jí měla dostat z kontaminovaného volně prodejného produktu melatoninu, který užila kvůli problémům se spánkem. Świateková dostala zákaz startu na jeden měsíc.

WADA po zveřejnění případu uvedla, že rozhodnutí ITIA prověří kvůli případnému odvolání. Tuto možnost, kterou měla do 21. ledna, v pondělí definitivně zamítla.

„WADA provedla úplnou kontrolu spisu, týkajícího se rozhodnutí ITIA, který obdržela 29. listopadu. Experti WADA potvrdili, že konkrétní scénář s kontaminovaným melatoninem, jak ho objasnila sportovkyně a přijala ITIA, je věrohodný a neexistují žádné vědecké důvody pro jeho zpochybnění u CAS,“ uvedla WADA v prohlášení.

„WADA dále požádala o konzultaci externího právního poradce, který usoudil, že vysvětlení kontaminace sportovce je dobře doložené, rozhodnutí ITIA je v souladu se světovým antidopingovým kodexem a neexistuje žádný rozumný důvod pro odvolání k CAS,“ doplnila organizace.

Światekovou zpráva zastihla během působení na grandslamovém Australian Open, kde v pondělí postoupila po hladké výhře nad Němkou Evou Lysovou do čtvrtfinále. Čtyřnásobná vítězka Roland Garros usiluje v Melbourne o první titul.

Světová antidopingová agentura se naopak dříve odvolala v ostře sledované tenisové dopingové kauze Jannika Sinnera, jenž vyvázl bez zastavení činnosti z pozitivního testu na steroidy.

CAS bude jeho případ projednávat v Lausanne 16. a 17. dubna. WADA pro dvojnásobného grandslamového vítěze požaduje zákaz startu na jeden až dva roky.

WADA will not appeal in case of tennis player Iga Świątek. Read more here: https://t.co/eZ7OKqxx5b