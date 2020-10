Polský tenisový zázrak: Iga, co poslouchá Guns N’ Roses může na French Open psát dějiny

Doposud nevyhrála na okruhu WTA žádný turnaj, přesto je ale v současnosti nejskloňovanější tenistkou světa. Iga Šwiateková došla až do finále slavného Roland Garros, kde se v sobotu utká s Američankou Sofií Keninovou. A to je jí teprve devatenáct let...

