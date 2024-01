‚Dřina se vyplácí.‘ Menšík hodnotí australskou misi pozitivně a pochvaluje si, že může hrát s nejlepšími

Australské tenisové léto je pro Jakuba Menšíka zatím pokaždé velmi intenzivní, předloni ho zakončil strhující skoro čtyřhodinovou bitvou ve finále juniorky, tentokrát také velmi dlouhým představením, pětisetovým duelem s turnjovou devítkou Polákem Hubertem Hurkaczem.

„I když jsem prohrál, tak jsem si dokázal, že na tu špičku mám. I když je to devátý hráč na světě, tak jsem s ním schopný držet krok,“ popisoval Jakub Menšík už v brzkých ranních hodinách utkání, ve kterém často přehrával tenistu absolutní světové špičky. A mohl srovnávat.

Loni v září se z kvalifikace postupně probojoval až do třetího kola US Open a tam se na velkém dvorci utkal s podobně kvalitním soupeřem - Američanem Taylorem Fritzem. Český tenistka tehdy velmi hladce prohrál, 0:3 na sety. A když se teď za necelé čtyři měsíce propracoval k podobné konfrontaci, viděl už výrazný posun.

„Na US Open to pro mě byla premiéra a zkušenost. Z ničeho nic bylo vše nové, protože když jsem hrál challengery, tak se přišlo podívat dvacet diváků, najednou jsem hrál před tolika lidmi, proti takovému hráči a na takovém turnaji. Byl to pro mě šok a nebyl jsem na tu situaci dobře připravený. Druhý turnaj hned tři měsíce potom byl strašně dobrý a náročný zápas. Oproti US Open je to neuvěřitelný pokrok a práce, kterou jsme absolvovali s týmem. Je to pro mě ukázka, že ta dřina se vyplácí,“ těšilo Jakuba Menšíka, byť ho trochu trápila herní ruka, i díky fyzioterapeutům necítil v zápasech handicap a vydržel velmi výživné australské léto, na které se snažil připravit i doma, třeba jízdou na kole v sauně.

Cenné zkušenosti

Tentokrát až na pár dní nebylo takové vedro. Ale program byl hodně náročný, s deseti zápasy během necelých tří týdnů. S finálovou účastí na menším turnaji v Canbeře a pěti duely včetně kvalifikace na grandslamu v Melbourne.

„Určitě to tady hodnotím hodně pozitivně, jak v Canbeře, tak tady. I když tam to nevyšlo ve finále, tady to nevyšlo proti top ten hráči. Mohl jsem dvakrát vyletět v prvním kole, být už doma a připravovat se na další turnaje. Když se ohlédnu, tak je to neuvěřitelný úspěch a fantastické zážitky,“ hodnotí svůj výjezd do Austrálie Jakub Menšík, který je podle živého žebříčku zatím nejlepším tenistou světa do devatenácti let.

V absolutním pořadí se stále přibližuje nejlepší stovce, do které mu aktuálně schází zhruba stovka bodů.

Češi v žebříčku ATP (muži) | 3. týden 2024 Jméno Turnajů Bodů 23. Jiří Lehečka 27 1555 75. Tomáš Macháč 25 748 132. Vít Kopřiva 22 498 142. Jakub Menšík 23 433 165. Dalibor Svrčina 28 385 176. Zdeněk Kolář 33 351 293. Jiří Veselý 14 188 301. Michael Vrbenský 29 181 317. Andrew Paulson 20 167 331. Dominik Palán 23 155