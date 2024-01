Musel jsem předvést nadstandardní výkon, radoval se Menšík po skalpu Kanaďana Shapovalova

Tenista Jakub Menšík zažívá druhý úspěšný grandslam za sebou mezi dospělými. Po vydařeném US Open, kde prošel až do třetího kola, si připisuje výhru i v hlavní soutěži Australian Open. Menšík zdolal někdejší světovou desítku Kanaďana Denise Shapovalova ve třech setech a po zápase se s Radiožurnálem Sport podělil o své dojmy. Melbourne 11:40 15. ledna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jakub Menšík | Foto: ČTK/AP

Jakube, obrovská gratulace ke čtvrté výhře tady, první v hlavní soutěži. Jak zhodnotit ten zápas?

Byl to velice náročný zápas. Moc dobře jsem věděl, co je to za zkušeného hráče. I když se vrací po zranění, tak pořád kvality má. Jeho výkon nebyl moc stabilní, ale musel jsem předvést nadstandardní výkon, abych ho dokázal porazit a jsem rád, že tady mohu pokračovat.

Vždycky se o něm říkalo, že hraje hodně rychle. Jaké bylo vypořádat se z jeho rychlostí?

To určitě, hlavně na servise byl nepříjemný, protože strašně moc kombinoval rotace, rychlosti. Vůbec mi nedovolil dostat se do rytmu na returnu a ze základní čáry to hnal, měl vysoké odskoky. Strašně nepříjemný hráč a do toho není žádné tempo, protože to rozhoduje on. Buď zahraje nějaký neuvěřitelný úder, nebo udělá chybu a málokdy se člověk s ním dostane do útoku. Bylo to poznat oproti kvalifikaci, kde nehráli sice pomaleji, ale s těmi jeho zkušenostmi to byl hrozně nepříjemný soupeř.

Byla to výhoda, že si taková velká jména můžete třeba prohlédnout v televizi?

Určitě jo. Je tu spousta jmen, co jsou, nebo bývali na špičce a vrací se po zranění, nebo už nemají tu výkonnost. Všichni hráči, na které jsem se díval v televizi, tak proti nim hraju na kurtu. Jdu tam jako méně známý hráč a to pomáhá, protože člověk nemá co ztratit a může si to akorát užít.

Ale už se to překlápí a když někdo zaslechne jméno Jakub Menšík, tak může zbystřit, když jde proti vám.

Je to tenis. Když člověk urve dobrý výsledek, tak do turnajů nastupuje s tím, co má za sebou. Jsem rád, že si jméno buduji, je to fajn a vím, jak s tím pracovat.

Ohromně vyzrálý výkon. Kolikže tomu Jakubovi je? :) pic.twitter.com/0kYL97yJVl — Jaroslav Plasil (@JaroslavPlasil) January 15, 2024