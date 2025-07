Menšík si na Wimbledonu poradil s Američanem Gironem, poprvé v kariéře si zahraje ve třetím kole

O postup nyní hraje také Tomáš Macháč, který bojuje s Dánem Augustem Holmgrenem. Úřadující šampionka Barbora Krejčíková se utká s Američankou Caroline Dolehideovou.

Devatenáctiletý Menšík vyhrál duel se 45. hráčem žebříčku Gironem po necelých třech hodinách. Odvrátil devět z 12 brejkbolů a na vítězné míče zvítězil 54:38.

Pomohlo mu také 26 es. Svěřenec trenéra Tomáše Josefuse si v Londýně dál vylepšuje své maximum a navázal na úvodní vítězství nad Francouzem Hugem Gastonem.

19-year-old Jakub Mensik defeats Marcos Giron 6-4, 3-6, 6-4, 7-6(4) to become the youngest Czech player to reach the Gentlemen's singles 3R at #Wimbledon since 2005. pic.twitter.com/ye7gsbePrc