On je důvod, proč jsem začal s tenisem, říká o Djokovićovi český finalista turnaje v Miami Menšík

Tenistu Jakuba Menšíka čeká dost možná nejprestižnější zápas jeho dosavadní kariéry. V neděli večer bude ve finále turnaje série Masters v Miami bojovat s Novakem Djokovićem.

„Myslím, že takovouhle formu jsem měl naposledy na olympijském turnaji v Paříži. Když předvádím takové hle výkony, tak je všechno veselejší. Najednou zapomenu na věk, na zdravotní problémy a další věci, prohlásil spokojeně Novak Djoković v rozhovoru pro Tennis Channel.

Srbský tenista a čtyřiadvacetinásobný grandslamový šampion v semifinále hladce porazil Grigora Dimitrova. To Jakub Menšík se na postup do finále nadřel o poznání víc, domácího Taylora Fritze zdolal po setech 7:6, 4:6 a 7:6.

Souboj generací

Finále turnaje na okruhu ATP si Menšík zahraje poprvé, Srb už po šedesáté. Český daviscupový reprezentant se na to opravdu hodně těší. Doković je totiž jeho vzor.

„Samozřejmě nic těžšího asi být nemůže. Už jsem s Novakem hrál, ale on je ten důvod, proč jsem vůbec začal s tenisem. Určitě si to moc užiju, budu se na to těšit. Jsem tady ve skvělé formě, dobře servíruju, tak uvidíme, co finále přinese,“ řekl Jakub Menšík pro televizi Premier Sport.

Oba hráči už se spolu utkali loni ve čtvrtfinále tisícovky v Šanghaji - tehdy se radoval Djoković.

Další souboj Menšíka s Djokovićem začne po osmé hodině večer českého času. Čech bude usilovat o premiérový titul na okruhu ATP, Srb se zase pokusí přidat jubilejní turnajový triumf s pořadovým číslem 100.