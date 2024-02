Může z něj být druhý Berdych, chválí osmnáctiletého tenistu Ulihrach. Podle něj je Menšík hotový hráč

Menšíkovo úspěšné tažení turnajem v Dauhá, které skončilo až ve finále na raketě Karena Chačanova, neuniklo ani Bohdanu Ulihrachovi – trenérovi a bývalému úspěšnému tenistovi.

Tenista Menšík na premiérový titul na okruhu ATP nedosáhl. Ve finále v Dauhá podlehl Chačanovovi Číst článek

„Formu má opravdu skvělou. Potvrdil to už ale loni, když hrál výborně v Davis Cupu a na US Open, kde uhrál dvě kola. Na to, že je mu je 18 let a letos mu bude teprve 19, tak je to něco fantastického,“ myslí si Ulihrach, který se během kariéry těšil nejlépe z 22. příčky na světě.

Osmnáctiletý rodák z Prostějova v Dauhá vyřadil nejprve Španěla Alejandra Davidoviche, Brita Andyho Murrayho, Rusa Andreje Rubljova a Gaëla Monfilse z Francie. Právě poslednímu jmenovanému navíc Menšík po zápase vysekl poklonu.

„Byl jsi jednou z mých největších inspirací, když jsem byl mladší,“ vzkázal Menšík Monfilsovi, když se po zápase poplácali po ramenou u sítě.

"You're one of the biggest inspirations when I was younger..."



A beautiful exchange at the net between Jakub Mensik & Gael Monfils ❤️@QatarTennis | #QatarExxonMobilOpen pic.twitter.com/Oym63ZAvT0 — ATP Tour (@atptour) February 23, 2024

Právě Menšíkova tenisová vyspělost překvapuje i Ulihracha, kterému se hra mladého českého tenisty líbí.

„V prvním kole vyřadil toho Španěla, pak Murrayho, který už má sice nejlepší za sebou, ale pořád je skvělý hráč. Menšík je už hotový hráč, s výborným servisem a na to, jak je vysoký, tak se dobře pohybuje. Moc podrobně tenis nesleduji, ale když vidím nějaké záběry v televizi, tak umí všechno,“ myslí si Ulihrach.

A slabiny, které by mohly nadějného praváka zbrzdit v dalším posunu po světovém žebříčku? „Stačí vydržet, být zdravý a nepodlehnout nějakým našeptávačům. Myslím, že má ale okolo sebe dobrý tým. Klidně by z něho mohl být druhý Tomáš Berdych,“ chválí Menšíkovy kvality.

Bohdan Ulihrach | Foto: Ota Bartovský | Zdroj: Profimedia

Ulihrach navíc oceňuje i jeho bojovnost a připomíná památný moment, kdy před dvěma lety ve finále dvouhry juniorů na Australian Open podlehl Brunovi Kuzuharovi z USA a kurt opouštět totálně vyčerpaný.

Jakub Menšík take a bow! What resilience & determination to complete the match! #AO2022 #AusOpen pic.twitter.com/ENxpD7sFHJ — Arka Dyuti Palit (@ArkaDPalit) January 29, 2022

„Co mu vlastně chybí? Asi nic, vzpomínám si, když ho odváželi na vozíku z Australian Open, tak vůli určitě má,“ hodnotí bývalý hráč užší světové špičky a daviscupový reprezentant.

‚Na mobilu mi cinkla zpráva.‘ Tenista Menšík vypráví o splněném snu, několik dní trénoval s Djokovićem Číst článek

Menšík navíc může těžit i ze zkušeností, které načerpal v tenisové akademii aktuálně nejlepšího hráče světa Srba Novaka Djokoviće. Ten ho totiž v minulosti pozval do svého centra v Bělehradě.

„Jestli byl navíc trénovat i u Djokoviće, tak to je super motivace. Těžko může najít lepšího sparinga než světovou jedničku.“

Úspěšnější ženy

Zatímco na počet českých tenistů v elitní stovce by fanoušci nepotřebovali prsty ani jedné celé ruky, v případě ženských hráček by se končetiny hodily možná i dvě.

„Každý rok dvě tři nový, že jo? V klučičím tenise je brutální konkurence a velký odliv je u nás fotbal, hokej a florbal. Když jsou ti kluci šikovní, tak spíš tíhnou ke kolektivnímu sportu. Zaplať pánbůh za Menšíka, Jiřího Lehečku a Tomáše Macháče. Vždyť ti kluci loni postoupili do finále Davis Cupu, kde by ty Finy nejspíš i porazili. Je to slibná generace,“ chválí Ulihrach nastupující generaci mladých hráčů.

Češi v žebříčku ATP (muži) | 9. týden 2024 Jméno Turnajů Bodů 36. Jiří Lehečka 28 1180 65. Tomáš Macháč 23 863 87. Jakub Menšík 22 701 115. Vít Kopřiva 24 548 177. Dalibor Svrčina 28 351 235. Zdeněk Kolář 33 256 283. Jiří Veselý 17 198 314. Dominik Palán 25 170 317. Michael Vrbenský 28 169 323. Andrew Paulson 18 165