Takticky jsem to zvládl skvěle a to byl klíč k vítězství, těšil Menšíka postup přes Nora Ruuda

Čeští tenisté jsou zatím v mužské dvouhře Australian Open stoprocentně úspěšní. Po Jiřím Lehečkovi a Tomáši Macháčovi vybojoval postup do třetího kola grandslamu také Jakub Menšík, pro kterého je to zároveň nejlepší výsledek v Melbourne v dospělé kategorii. Devatenáctiletý Menšík porazil turnajovou šestku Caspera Ruuda z Norska 6:2, 3:6, 6:1 a 6:4 a po zápase Radiožurnálu Sport popsal, jak k výhře došel. Rozhovor Melbourne 18:11 15. ledna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jakub Menšík | Zdroj: Reuters

Jakube, jaké jsou pocity po vítězném zápase?

Samozřejmě skvělé. Další super zápas, super výhra. Jsem moc rád, že se mi podařilo navázat na první kolo a navíc proti takovému hráči na takovém kurtu. Skvělý výsledek.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si rozhovor s Jakubem Menšíkem po postupu do 3. kola Australian Open

Loni už to bylo nadějné proti Hubertu Hurkaczovi a teď už to klaplo i s hráčem z top ten.

Ano, bylo to také druhé kolo, možná do roka a do dne. Stejný zápas proti podobnému hráči z top desítky. Jsem rád, že se mi to napodruhé podařilo a ukázalo mi to cestu, jak jsem se za rok s celým týmem zlepšil a je to určitě motivace do dalších zápasů.

Určitě jste společně vymýšleli taktiku a dařilo se vám skvěle returnovat, že ano?

Ano, takticky se vždy připravujeme s Tomášem Josefusem dobře. Casper nebyl výjimkou, na takové hráče je ta příprava vždy o to důležitější. Taktické věci jsem myslím zvládal skvěle a to byl klíč k vítězství.

Bylo pro vás uklidňující, že vás dali na velký kurt se střechou a měl jste pevný režim?

Ano, dnes to docela bodlo hrát na kurtu se střechou, protože pršelo a člověk nevěděl, jestli půjde hrát. Někomu se stalo, že tady ztvrdnul celý den a hrál celý den. Určitě je to vždy skvělé, že se hraje za každých podmínek.

Jak to přečkat?

Tím, že jsem měl jasný zápas, že hraji v sedm hodin, tak to bylo tutové, že to ráno začne lehce. Spím až třeba do jedné hodiny...

To snad ani nejde, ne?

Ale mně to jde. Většinou si rád ráno pospím a pak ten den startuje až odpoledne.

A to už je skoro zápas, takže vám to uteče.

No právě, přesně tak.

Paráda, kluci jedou :)

Někdy se mi nechce věřit, že je Jakubovi 19. V zápasech ohromně vyspělý, zdravě sebevědomí, styl Caspera mu byl myslím i "příjemný." pic.twitter.com/bTf5Q9G253 — Jaroslav Plasil (@JaroslavPlasil) January 15, 2025