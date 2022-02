‚Na mobilu mi cinkla zpráva.‘ Tenista Menšík vypráví o splněném snu, několik dní trénoval s Djokovićem

Není to úplně obvyklá věc, zatrénovat si s Novakem Djokovićem. Můžete popsat, jak se to seběhlo?

Bylo to hned po příletu z Austrálie, ani jsme se nestihl aklimatizovat a na mobilu mi cinkla zpráva přes WhatsApp od neznámého čísla a byl to videovzkaz od Novaka. To bylo něco neuvěřitelného. Zrovna jsme seděli s trenérem, tak jsem mu to ukázal a oba dva jsme se divili.

Bylo to neuvěřitelné a skvělé, že takový hráč se díval na můj zápas. To byla pro mě veliká čest. Po té zprávě, ve které mě pozval, jsem to bral, tak, že je to skvělé a dva dny na to mi volal Viktor Trojicky, že Djoković hledá na příští týden sparingpartnera a jestli bych mohl přijet. Na nic jsme nečekali a vše udělali proto, aby se to uskutečnilo. Vše se seběhlo, až je to neuvěřitelné.

Novak věděl, že je váš velký vzor?

To nevím, ale říkal jsem mu to, když jsme se potkali a bavili jsme se. Nedokážu ale říct přesně.

Když jste pak do Bělehradu přijel, bavili jste se spolu o vašem zápase na který on reagoval a ve kterém jste bojoval s křečemi?

Ano, ale spíš o mé komplexní hře. Dával mi rady, jak do tenisu, tak do přípravy. Zápas zhodnotil tak, že obdivoval moji hru, ale do detailu jsme to nerozebírali.

Konkrétně vám tedy neradil, jak s takovými věcmi bojovat?

Jemu se nikdy nestalo, že by měl křeče do stehen. Ale bavil jsem se s jeho kondičním trenérem, který mi dal pár rad, jak tomu předcházet.

Jak vypadaly vaše tréninkové dny v Bělehradě?

Víceméně jsem s Djokovićem dělal úplně všechno. Rozcvičky, na kurtu tenisový trénink, sparing, kondici, fyzio a regeneraci. Tři dny jsem byl součástí jeho týmu a mohl se podívat takzvaně pod pokličku. Byl to opravdu velký zážitek a motivace

Dokážete dělat stejná cvičení jako Novak? Třeba co se týče gymnastiky, on je hodně ohebný a flexibilní...

Ano, flexibilitu má neuvěřitelnou, ale když jsem to viděl naživo, tak to bylo neuvěřitelné. Hlavně při rozcvičkách jsme to dělali s kondičním trenérem, ale nezvládl jsem to tak dobře, jako Novak, protože on je na jiné úrovni.

Jak jste se pak cítil po takových cvicích?

Jo, to zase jo. Ale po těch necelých čtyřech dnech už jsem byl docela vyčerpaný. Pro něj to bylo dolaďovací období před turnajem.

Jaké je hrát s Novakem na kurtu? I když je to trénink, pochytil jste něco?

Když jsme se ním hrál poprvé ze základní čáry, tak mi chvíli trvalo zvyknout si na jeho tempo. Pak už jsem to zvládal a stíhal jsem ho. Něco jiného je ale jít s ním do pohybu, to už je jiný level. On je výjimečný a pak už se s ním hraje těžko. Myslím ale, že jsem to zvládl a že bych od něj dostával „klepec“, to zase ne.

Podařilo se vám mu dát třeba eso?

V tom tréninku asi nehraje úplně do krajních poloh, takže když jsem zahrál dobrý servis, tak to třeba nechal být. Ve sparingu ale šel po všem a hrál naplno jako v zápase. Tam se mi podařilo mu dvě nebo tři esa dát. Musím ale říct, že return má nadstandardní a zahraje ho z každé polohy neuvěřitelně přesně.

Bavili jste se i o tématech mimo tenis?

Spíš o sportovních věcech, co se týče kondice a taktiky. Nicméně i tak jsme měli chvíli prostor si popovídat, co škola, jak se mi daří v osobním životě. Je to vážně milý člověk a když jsme si povídali, byl normální. Je nohama na zemi.

Co vás nejvíc zaujalo?

No nás pochopitelně zajímalo, jak dělá různé věci a chtěli jsme se dozvědět co nejvíc. Většinou odpověděl úplně na všechno.

Dal vám třeba nějakou konkrétní radu?

Ať řekl cokoliv, tak to byla pecka. Všechny rady byly k nezaplacení a je neuvěřitelné, že jsem měl možnost sbírat zkušenosti od hráče jako je on.

Nebavili jste se třeba o jeho programu? Kde bude moc hrát kvůli jeho postoji vůči očkování?

Bavili jsme se jen o krátkodobých plánech. Že jede do Dubaje na ATP, ale další turnaje jsme neprobírali. V té době říkal, že se těší na Roland Garros a na Wimbledon, ale to nevím, jestli tam pojede.

Když jste se pak vrátil, jak moc jste byl po takové zkušenosti namotivovaný?

Určitě to na mě působilo pozitivně. To, co jsem tam zažil, bylo vážně neuvěřitelné a nabyl jsem hodně zkušeností a rad do tréninku. Vysvětloval mi, jak každá maličkost tvoří tenisový celek a když jsem odjížděl, už jsem se těšil, jak vyzkouším všechny ty rady.

Mohl jste vidět kousek života největší tenisové hvězdy. Co na tohle říkáte?

V klubu s ním jsou všichni kamarádi, takže to ani nevypadalo, že bych trénoval s nějakou hvězdou. Ten tým, co má okolo sebe, ukazuje, že je velký profík a na všechno má člověka. Jsou jako rodina, což je strašně pěkné. On si je se všemi rovný a tak se i chová.

Co vás teď v nejbližších dnech čeká?

Za dva dny odlétám do Egypta, kde budu hrát dva turnaje. Taková egyptská mise. Určitě zkusím juniorku na Roland Garros a Wimbledon, takže si zahraju dva skvělé grandslamy.