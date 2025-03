‚Díky Leo!‘ Menšík po triumfu v Miami děkoval i Messimu, po setkání s ním si raději nemyl ruce

Jeden z nejtalentovanějších českých tenistů současnosti prožil na Floridě doslova příběh jako z amerického filmu. Před semifinálovým duelem s domácím Taylorem Fritzem se totiž Menšík v útrobách Hard Rock Stadium setkal s fotbalovým fenoménem Lionelem Messim.

Ten se o víkendu vrátil do sestavy Miami, gólem rozhodl o výhře nad Philadelphií a svoji trefu oslavil stylově tenisovým forehandem.

Leo Messi spent one day at the Miami Open and hit a forehand celebration after scoring a goal 😭😭 Raising the stock of tennis with one move pic.twitter.com/7D7ROMZoXR

No a trefu do černého mohl později očekávat i Menšík, který si na sociální sítě umístil s argentinským mistrem světa společnou fotografii a do světa možná z legrace oznámil, že si po pozdravu s ním nebude nějakou dobu mýt ruce.

Mensik says Leo Messi was the key to beating Fritz in Miami



“You got a pic with Messi before the match. That was the key right?”



Jakub: “Yeah exactly. I shook his hand. I was kind of chilling with him a bit so I didn’t wash my hand before stepping on court. That was the key for… pic.twitter.com/p18443y7Bp