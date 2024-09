Menšík na US Open končí před branami osmifinále, proti Borgesovi nevyužil tři mečboly a nepostoupil

Tenista Jakub Menšík nevyužil v utkání 3. kola US Open proti Portugalci Nuno Borgesovi tři mečboly, prohrál poměrem 7:6, 1:6, 6:3, 6:7, 0:6 a do premiérového osmifinále grandslamu nepostoupil. Duel proti 34. hráči světa ztratil po necelých čtyřech hodinách hry. Borges narazí příště na turnajovou pětku Daniila Medveděva z Ruska, nebo Itala Flavia Cobolliho. New York 8:04 1. září 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jakub Menšík | Zdroj: Reuters

Prostějovský rodák Menšík, který v neděli slaví 19. narozeniny, nevyužil šanci vylepšit si na posledním grandslamovém turnaji sezony kariérní maximum.

Na betonových dvorcích v New Yorku vypadl ve 3. kole podruhé za sebou, vloni nestačil ve stejné fázi na Američana Taylora Fritze. Z mužů tak ve dvouhře pokračuje jen Tomáš Macháč. Mezi ženami zůstává ve hře Karolína Muchová.

Svěřenci trenéra Tomáše Josefuse Menšíkovi nestačilo k postupu ani 51 vítězných míčů a 19 es. Vedle tří neproměněných mečbolů v tie-breaku čtvrté sady doplatil český tenista také na 57 nevynucených chyb.

Sedmadvacetiletý Borges postoupil do osmifinále US Open poprvé v kariéře a vyrovnal si grandslamové maximum. Do této fáze se dostal i letos na Australian Open.

Nuno Borges brilliance on full display 💫 pic.twitter.com/wXuTpeQds3 — US Open Tennis (@usopen) September 1, 2024

Oba hráči se v prvním setu opírali o servis, přičemž rozhodla zkrácená hra. V ní Menšík uspěl 7:5. Borges však ve druhé sadě reagoval. Po dvou brejcích utekl brzy do vedení 4:0 a vyrovnal.

Menšík před třetí sadou opustil na chvíli kurt. Ačkoliv přišel ve třetí hře o servis, dokázal hned srovnat a po dalším brejku v šesté hře získal náskok. Za stavu 5:3 sice český tenista ztrácel na podání 0:40 a celkově čelil ve hře čtyřem brejkbolům, všechny ale odvrátil a ujal se vedení 2:1 na sety.

Drama gradovalo ve čtvrté sadě. V ní Menšík prohrával nejprve 2:5 a čelil dvěma setbolům. Dokázal ale srovnat a vynutit si zkrácenou hru. V ní český reprezentant vedl už 6:3 a měl tři mečboly, z toho dva při svém servisu. Ani jeden ale neproměnil a Borges po pěti vyhraných míčcích v řadě vyrovnal.

Pátý set už se poté stal jasnou záležitostí Borgese. Portugalec využil psychické výhody a viditelně unavenému Menšíkovi, který si navíc ve čtvrtém gamu pochroumal po pádu pravou nohu, nadělil „kanára“.