Menšíkova cesta Wimbledonem skončila ve třetím kole. Českou jedničku vyřadil Ital Cobolli

Tenista Jakub Menšík prohrál ve 3. kole Wimbledonu s Italem Flaviem Cobollim 2:6, 4:6, 2:6 a do prvního grandslamového osmifinále nepostoupil. Česká jednička a turnajová patnáctka prohrála duel, přerušený kvůli dešti, za necelé dvě hodiny. Devatenáctiletý rodák z Prostějova přesto zaznamenal na trávě v All England Clubu dosud nejlepší výsledek. Londýn 16:39 5. 7. 2025 (Aktualizováno: 17:44 5. 7. 2025)

Menšík nenavázal na předchozí triumfy nad Američanem Marcosem Gironem a Francouzem Hugem Gastonem. Proti turnajové dvaadvacítce Cobollimu si vypracoval jediný brejkbol, který neproměnil. Ital naopak získal jeho servis pětkrát. Celkem měl sedmnáct brejkbolů.

„Dneska to asi úplně nedopadlo podle mých představ. Nemyslím výsledkově, ale i výkonnostně a celkovým průběhem zápasu. Klobouk dolů před Flaviem, protože byl dnes lepším hráčem. Předvedl chvályhodný výkon. Těžko se mi na to reagovalo, necítil jsem se dnes úplně ve své kůži. Od začátku do konce to nebyl můj den,“ řekl českým novinářům Menšík.

Svěřenec trenéra Tomáše Josefuse, který byl posledním českým zástupcem v mužské dvouhře, neuspěl ve třetím kole grandslamu počtvrté a podruhé v tomto roce. Ve stejné fázi dohrál také v lednu na Australian Open.

Nepomohlo ani jedenáct es

Menšíkovi v sobotu nepomohlo ani jedenáct es. Udělal sedm dvojchyb a 38 nevynucených chyb. Soupeř jich měl sedmnáct.

Vítěz letošního turnaje v Miami nezachytil ani jednou úvod setu. Vždy přišel v prvním gamu o servis a následně se těžko prosazoval na returnu. První sadu ztratil za 27 minut a neúspěšně vstoupil i do druhého setu.

Českému tenistovi nepomohla ani dvouhodinová přestávka kvůli dešti. Po návratu manko brejku nedohnal a za stavu 4:5 neproměnil svůj jediný brejkbol v utkání. Na začátku třetí sady mu Cobolli znovu sebral servis a duel dovedl k vítězství. Zápas zakončil čistou hrou.

Flavio Fantastico



Flavio Cobolli reaches his first Grand Slam 4R, beating Jakub Mensik 6-2, 6-4, 6-2#Wimbledon pic.twitter.com/XLIW09JXyc — Wimbledon (@Wimbledon) July 5, 2025

Sinner postoupil do osmifinále

Lídr tenisového žebříčku Jannik Sinner zvládl i třetí zápas Wimbledonu ve třech setech. Italský favorit, jenž má v 23 letech zatím tři grandslamové tituly, postoupil na trávě v All England Clubu do osmifinále po výhře 6:1, 6:3, 6:1 nad Španělem Pedrem Martínezem.

Sinner se v květnu vrátil do turnajů po tříměsíčním trestu za dopingový nález a na předchozím grandslamu Roland Garros si zahrál finále. Na londýnské trávě zatím ztratil pouhých sedmnáct gamů. Martínez měl v zápase problémy s ramenem.

„Všichni jsme viděli, že se trápí,“ řekl Sinner. A ke svým výsledkům spokojeně dodal, že první týden nemohl dopadnout lépe. Jeho příštím soupeřem bude buď Bulhar Grigor Dimitrov, nebo Rakušan Sebastian Ofner.