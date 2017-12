Bývalý fotbalista Jan Koller by se neztratil ani v tenise. Snažím se to brát zodpovědně, řekl

Vysoká postava mu pomáhala v hlavičkových soubojích, ale teď se díky ní může prosazovat i na síti. Nejlepší střelec fotbalové reprezentace Jan Koller si po skončení kariéry hodně oblíbil tenis a inspirovat ho mohou i sousedé z Monaka. Praha 12:10 10. prosince 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jan Koller s Karolínou Plíškovou při exhibičním tenisovém zápase | Foto: Michal Kamaryt | Zdroj: ČTK

„S tenisty se potkávám, vlastně i s Djokovičem, Ljubičičem... ale nikdy jsem si nezahrál,“ řekl pro Radiožurnál Jan Koller, ale kdyby na nějaký zápas přece jen někdy došlo, možná by byli špičkoví profesionálové, kteří mají v Monaku sídlo, překvapeni tenisovými kvalitami bývalého fotbalisty.

Podobně jako teď světová čtyřka v ženském singlu Karolína Plíšková, která si vedle nejlepšího střelce národního týmu zahrála exhibiční utkání v jedné nové pražské hale, kterou navštívil i Radiožurnál. „Čekala jsem, že bude hrát o hodně hůř, takže je vidět, že chodí trénovat. Pro mě to byl dobrý parťák.“

„Nikdy jsem takhle s nikým nehrál. Byl to velký zážitek a Karolíně přeji, aby se příští rok zase dostala na pozici světové jedničky. Snažím se zlepšovat, občas mám i učitele tenisu, který mně radí. Snažím se to brát zodpovědně, jak jsem bral fotbal,“ přiznal Koller třeba i proto, aby mohl uspět na některém z amatérských turnajů, kterých se hlavně na jihu Francie často účastní.

Stíhá i hokej nebo plážový volejbal, ale tenis má nejradši. I přesto, že mu na rozdíl od fotbalu na kurtu nikdo nemůže pomoci. „Tady si to hraje člověk sám, většinou hraji dvouhry. Záleží to na vás. Když máte špatný den, dokážete prohrát s každým. Po psychické stránce je to horší… Když hra není podle mých představ, tak umím být impulsivní, ale pak je to v tenisu ještě horší. Snažím se být spíš v klidu, abych se soustředil na hru.“

Ale i když je soustředěný na maximum, má svou noční můru mezi bývalými fotbalisty. Alespoň pokud jde o čtyřhru, kterou si také občas na některých turnajích zahraje. „Tak Láďa Vízek je noční můra, protože v tomto areálu hraju už asi třetí turnaj a třikrát jsem ve finále prohrál s Láďou Vízkem. Je ale vidět, že to má v ruce. Hrají zvláštním stylem, ale nekazí a hrají velmi dobře,“ uznal bývalý útočník fotbalové reprezentace a dnes vášnivý tenista Jan Koller.