‚Jeden z mých nejlepších výkonů.‘ Kumstát titul nezískal, ale přesto opouští Australian Open šťastný

Tenista Jan Kumstát na titul v juniorském singlu Australian Open těsně nedosáhl. Ve finálovém duelu v Melbourne podlehl Japonci Rei Sakamotovi po velkém boji 6:3, 6:7 a 5:7. 17letý Kumstát byl na svém prvním grandslamu, vstupoval do něj až jako 42. junior na žebříčku a cestou do zápasu o titul vyřadil tři nasazené soupeře. I proto se mohl syn někdejšího extraligového hokejisty Pavla Kumstáta usmívat v rozhovoru s reportérem Jaroslavem Plašilem. Melbourne 11:23 27. ledna 2024

Jaké jsou teď vaše pocity po velkém finálovém zápase?

Sice jsem prohrál, ale mám strašnou radost z výkonu, který jsem předvedl. Myslím, že jsem odehrál jeden ze svých nejlepších zápasů, ale v té koncovce mi to nevyšlo.

Jaký byl váš celý den? Když jste vstal, myslel jste hned na to, že jdete hrát finále?

Ze začátku jsem byl trošku nervózní, ale jak jsem přišel na kurt, byl jsem úplně v klidu. Chtěl jsem si to užít a předvést co nejlepší výkon, což si myslím, že se mi povedlo.

Jaký dojem na vás udělal kurt? V Aréně Roda Lavera je největší kurt areálu, kam se ne každý dostane.

Je neskutečná zkušenost si na takovém kurtu zahrát. Jsem strašně rád, že jsem si tam mohl zahrát a určitě mi to pomůže do další práce.

Jaké je jít tou chodbou, kde vidíte jména předchozích šampionů a jejich plakáty? Říkal jste si, že tady taky jednou chcete být?

Ta chodba je úplně neskutečná. Natáčel jsem si ji, tak to pak musím ukázat doma. Určitě tam jednou chci být, takže budu pracovat a makat dál.

Šťastný tatínek

Váš tatínek je váš veliký fanoušek. Má spoustu startů v hokejové extralize i několik medailí. Jak to spolu prožíváte?

Včera jsem s ním mluvil a skoro až brečel, že jsem už ve finále a budu hrát na takovém kurtu. Má velikou radost a hodně to prožíval. Určitě se na mě nebude zlobit za takový výkon.

Hokejisté bývají i dobří tenisté. Hrál s vámi táta, když jste byl menší?

Když jsem byl úplně malý, tak se mnou hrával. To mě tehdy ještě porážel. Ale jak už mi bylo 11, nebo 12, tak jsem mu už nedával moc šanci.

Jste v kontaktu s vašimi spolužáky a učiteli?

Jsem v kontaktu se spolužáky. Ti měli zrovna maturitní ples.

O ten jste přišel...

Já bych tam asi stejně nešel. Nejsem moc společenský typ. Asi bych radši trénoval.

Máte teď hodně školy? Další junioři říkají, jak s sebou mají učebnice.

Až se vrátím, musím si dokončit pololetí a chtěl bych to potom uzavřít i do konce, abych měl volné prázdniny.