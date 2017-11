Jana Novotná uchvacovala fanoušky zejména ve čtyřhře. Velký singlový úspěch přišel až na závěr kariéry

Jana Novotná, která v neděli podlehla rakovině, byla jednou z nejlepších českých tenistek všech dob. Brněnská rodačka začínala s bílým sportem ve svých osmi letech a v roce 1982 se stala mistryní republiky v kategorii mladších žákyň. O tři roky později, ve svých sedmnácti letech, už hrála se svou budoucí deblovou partnerkou Helenou Sukovou o seniorský titul. Profil Praha 12:24 20. listopadu 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Do profesionálního tenisu vstoupila v roce 1987 a hned následující rok přišly dva velké úspěchy: nejprve stříbrná medaile ve čtyřhře na letních olympijských hrách v Soulu a poté triumf s tehdy ještě československým fedcupovým týmem nad Sovětským svazem.

V témže roce dosáhla i na svůj prémiový titul ve dvouhře, když na turnaji v Austrálii ve finále porazila svou krajanku Janu Pospíšilovou.

Po těžké nemoci zemřela tenistka Jana Novotná, držitelka wimbledonského titulu Číst článek

Jana Novotná se proslavila především hrou ve čtyřhře. V ní vyhrála neuvěřitelných 76 turnajů okruhu WTA, včetně 12 grandslamů. French Open vyhrála třikrát (1990, 1991, 1998), stejně jako US open (1994, 1997, 1998).

Dvakrát triumfovala na Australian Open (1990, 1995), a na londýnském Wimbledonu se radovala dokonce pětkrát (1989, 1990, 1995, 1998). Ke stříbrné medaili v Soulu připojila ještě další stříbro o osm let později v Atlantě. Na grandslamech ovládla čtyřikrát i smíšenou čtyřhru – jejím spoluhráčem byl Američan Jim Pugh.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Z archivu: Jak Jana Novotná dobyla Wimbledon

Její největší úspěch ve dvouhře přišel až na sklonku kariéry. V roce 1997 nejprve vyhrála Turnaj mistryň, který se hrál v New Yorku, a o rok později se ji konečně podařilo prolomit smůlu z finálových grandslamových účastí. Po neúspěších z let 1991 (Australian Open), 1993 a 1997 (Wimbledon) se jí v roce 1998 podařilo ovládnout právě turnaj v Londýně, když porazila Francouzku Nathalii Tauziatovou 6:4 a 7:6. V singlovém žebříčku byla nejvýš druhá, a to v létě 1997.

„Jana byla inspirací pro každého, kdo se s ní znal, na kurtu i mimo něj. Její hvězda bude v historii WTA navždy zářit,“ řekl šéf ženského okruhu Steve Simon.#RIPhttps://t.co/cnOjTNc6ht — Michal Kudrna (@michal_kudrna) 20. listopadu 2017

O rok později Novotná ukončila svou profesionální kariéru, během které si na odměnách vydělala přes 11 milionů dolarů. Poté se často účastnila různých hráčských exhibic, komentovala tenis pro domácí i zahraniční média a věnovala se rovněž trénování. Mezi její svěřenkyně patřily Francouzka Marion Bartoliová či Barbora Krejčíková. V roce 2005 byla uvedena do Tenisové síně slávy. Žila střídavě v Brně a na Floridě.