Nová éra tenisových šampionů? ‚Čím více rivalit, tím lépe,‘ říká Sinner. S legendami se zatím nesrovnává

Italský tenista Jannik Sinner poprvé v kariéře vyhrál Wimbledon. Ve finále porazil Španěla Carlose Alcaraze 4:6 a třikrát 6:4. Světová jednička Sinner má teď čtvrtý grandslamový titul, první mimo betonové dvorce. Španěl zůstává na pěti pohárech. Zápasy Sinnera s Alcarazem dlouhodobě slibují výjimečnou sportovní rivalitu a už teď se často opakují pokusy srovnávat jejich úspěchy s největšími hráči historie. Od zpravodaje z místa Londýn 8:29 14. července 2025

Nedaleko od wimbledonského areálu, na dolním rohu ulice Leopold Street je menší galerie. Ve výloze je vystavený obraz, olejomalba na plátně za 4500 liber s názvem Wimbledon GOAT´S, která oslavuje tenisové legendy.

Čtyři postavy se velmi podobají Rogeru Federerovi, Rafaelu Nadalovi, Andymu Murraymu a Novaku Djokovićovi, kteří se objevovali na seznamu vítězů mužské dvouhry Wimbledonu od roku 2003 do roku 2022.

A až předloni dokázal tuto řadu zastavit Španěl Carlos Alcaraz svým prvním wibledonským titulem. Právě on teď může společně s Italem Jannikem Sinnerem budovat silnou rivalitu a možná i další podobně hvězdné období.

Ale na srovnání s tehdejší hvězdnou čtyřkou a hlavně odskočenou trojkou Djoković, Nadal a Federer je ještě brzy. Vždyť tato trojice vybojovala drtivou většinu grandslamových titulů v už zmíněných dvou dekádách.

Alcaraz a Sinner mají zatím na svém kontě dohromady devět grandslamových trofejí, šest za poslední rok a půl. Teď ale přidali další.

„Zatím to nemůžeme srovnávat s tím, co velká trojka dělala za víc než posledních 15 let. Myslím, že je to dobré pro sport, protože čím více rivalit budeme mít, tím lépe, protože lidé chtějí vidět mladé hráče, jak proti sobě hrají. Jsem rád, že jsem v této pozici, ale uvidíme do budoucna. Pokud se nám to podaří v příštích třech nebo čtyřech letech, tak o tom lidé mohou přemýšlet,“ přemítá Sinner.

Ani Carloz Alcaraz se teď ještě necítí na to, že by měl s hvězdami minulých dekád sedět u jednoho stolu, jak obrazně řečeno, vysvětloval na jedné z tiskových konferencí reportérům ve Wimbledonu.

Ale čas pro budování silného období je teď velmi příznivý. Rus Daniil Medveděv, který už na grandslamový titul dosáhl, teď zdaleka nekonkuruje nejlepším.

A trápí se i mnozí další, se kterými se před časem počítalo jako s možnými adepty na největší trofeje. A než se dotáhne někdo nový, jako kdysi Djoković k Federerovi s Nadalem, může to také ještě nějakou dobu trvat.

Unavený Djoković

A Srb Djoković, nejúspěšnější hráč profesionální éry, už přiznává, že v závěru turnajů při zápasech na tři vítězné sety na nejlepší nemá.

„Myslím, že hrát na tři vítězné sety, obzvlášť letos, je pro mě hodně náročné. Čím déle jsem v turnaji, tím horší je moje kondice. Když se dostanu do semifinále, finále, tak musím hrát proti Sinnerovi nebo Alcarazovi. Ti kluci jsou fit, mladí, šikovní a cítím, že do takového zápasu jdu s poloprázdnou nádrží. Takový zápas prostě není možné vyhrát,“ uznává Djoković.

Takže i proto mají Alcaraz a Sinner teď celkem příhodné podmínky k tomu sbírat další a další trofeje.

Barbora Strýcová, budoucí kapitánka českého fedcupového týmu, k nové rivalitě a srovnávání s minulou, zatím nejsilnější érou říká: „To je tak strašně daleko a to, co předvedla ta trojka před nimi, nevím, jestli je to vůbec dosažitelné. Bůh ví, že Alcaraz má stejně grandslamů, jako měl Nadal ve stejném věku, ale má ještě pořád co dohánět. Oba jsou pro mě neuvěřitelní.“

