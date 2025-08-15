Zná moje tělo, obhajoval Sinner spolupráci s člověkem, který údajně stojí za jeho dopinkem

Světová tenisová jednička Jannik Sinner angažoval po dopingové kauze znovu kondičního trenéra Umberta Ferraru, protože má v něj důvěru a potřebuje ho. Poprvé od své dopingové kauzy se k němu vyjádřil v Cincinnati poté, co postoupil do semifinále.

Právě když na tomto turnaji loni získal titul, vyšel jeho dopingový nález najevo.

Třiadvacetiletý Sinner Ferraru i svého fyzioterapeuta loni v létě propustil s vysvětlením, že v něj ztratil důvěru. Před třemi týdny však oba znovu angažoval. „Tehdy to byla jiná situace. Teď je všechno jinak. Potřebuju momentálně někoho, kdo zná dobře mé tělo,“ vysvětlil Sinner. „Než se to stalo, spolupracovali jsme dva roky a jeho práce mi moc pomohla. Teď se znovu zaměříme na konzistenci a výkony na té nejvyšší úrovni,“ dodal.

Sinner měl pozitivní nález loni v březnu na turnaji v Indian Wells na klostebol. Po vysvětlení, že se mu dostal do těla při masáži jeho fyzioterapeuta, dostal jen tříměsíční trest. Ferrara kvůli chronickým problémům sprej s obsahem klostebolu léta používal a fyzioterapeuta Giacoma Naldiho prý upozorňoval, že s tenistou tento přípravek nesmí přijít do styku.

