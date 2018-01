Je to celé nějaké zmatené, říká Karolína Plíšková o areálu Australian Open

„Už jsme si zvykli, ale ty první dny byly horší. Každý rok se něco trochu mění, ale ten základ byl většinou stejný. Teď je to ale celé nějaké zmatené, napůl rozestavěné. Ale říkali, že příští rok to má být o hodně lepší,“ řekla Karolína Plíšková Radiožurnálu.

Určitě není sama, kdo se teď v areálu, kde je toho oproti předchozímu roku dost nového a rozestavěného, trochu hůř orientuje.

„Už jsem se tu párkrát zamotala, ale úplně se tady ztratit asi nedá,“ věří Plíšková.

Komplikace

Co ale mohla v posledních dnech snadno ztratit, je čas na trénování. Kombinace deštivého počasí, velkého počtu zájemců o kurty a nedohrané kvalifikace komplikuje přípravu i těm nejlepším.

Třeba české tenistky Petra Kvitová a Lucie Šafářová měly na dvorci ještě další dvě hráčky včetně poslední grandslamové vítězky Američanky Stephensové a musely se neustále střídat.

„Naštěstí jsem to ještě chytla tak, že jsem hrála ráno. Potom jsme hráli ještě takových 40 minut a byli jsme sami. Ale jinak je to samozřejmě těžké, protože nedostanete kurt, kdy chcete. Já byla připravena na to jít hrát i ve čtyřech, tak to bohužel je. Pak nás vyhodili kvůli zápasům. Ale já mám tak nějak nahráno docela dost, takže už to úplně nehoním a je to spíš takové dolaďování," popisuje česká tenistka.

„Cítím se dobře. Ne že by všechny tréninky byly úplně skvělé, ale poslední dva tři byly docela dobré a na úterý by to mohlo být naladěné dobře,“ myslí si Plíšková.

Světové šestce teď dodává klid i to, že už je na rozdíl od přelomu roku zdravá. Při vánoční exhibici v Thajsku a pak ještě při přípravném turnaji roku v australském Brisbane se moc dobře necítila.

„Pořád jsem do toho ještě trénovala, což tomu asi nepomohlo. Ale nebylo to úplně tak špatné, abych na tři dny lehla a neměla hlas. Teď už je to dobré. Mám i kompletní celý tým, takže dobré,“ říká Karolína Plíšková

Plíšková do Australian Open - podobně jako drtivá většina českých tenistů - vstoupí v úterý.