Jeden míček a mohl to být jiný večer, lituje čtvrtfinálové porážky Tomáš Berdych

Čtvrtfinále trochu připomínalo loňský duel ve Wimbledonu. Tomáš Berdych hrál dlouho na hranici svých možností, ale jako vítěz mluvil na kurtu stejně Roger Federer. Tentokrát to bylo možná ještě o něco nadějnější vzhledem k povedenému začátku, rychle získanému náskoku a setbolům českého tenisty v první sadě.

Ale znovu se radoval favorit, na grandslamu už poosmé z deseti vzájemných zápasů. „Určitě nějaká šance byla, bylo to o pár balonech, víceméně o jednom, když jsem měl setbol a nepodařilo se mi to dotáhnout,“ litoval Tomáš Berdych.

„Je to o instinktu, o balonu, který mohl dopadnout jinak a byl by to jiný večer. On se pak dostal na koně, spadla z něj nervozita a pak už to bylo hrozně těžké,“ vracel se k zápasu.

Utkání s Rogerem Federerem mohl vnímat i v kontextu turnaj vzhledem k dalším semifinalistům, Chorvatu Čilićovi a hlavně Britovi Edmundovi a Korejci Hjon Čongovi. V duelu se Švýcarem se tak mohlo rozhodovat třeba i o titulu. Ale český tenista to tak prý nevnímal.

„Snažil jsem se soustředit na to, co mě čeká a kdo stojí proti mně v dané chvíli. Je zbytečné se dívat dál,“ myslí si Tomáš Berdych.

Já pořád doufám, že to jednou @tomasberdych vyjde a nepotká na GS @rogerfederer nebo ho aspoň pozná v přijatelnějším skupenství. V mých očích je teď dvojkou a může to ještě klapnout. — Jaroslav Plasil (@JaroslavPlasil) 24 January 2018

Až odezní zklamání z vyřazení, může hodnotit své výkony z Austrálie velmi pozitivně. Motivaci bojovat s těmi nejlepšími má stále velkou, a třeba se jednou dočká na grandslamovém turnaji schůdnější cesty pavoukem a třeba slabšího Rogera Federera, který ho na grandslamovém turnaji v Austrálii zastavil už třetí rok po sobě.

„To už k tenisu patří, musím si to sám přebojovat a na takové věci nemůžu spoléhat. Byl to super turnaj, jsem spokojený s celou hrou. Po tom, co jsem na konci loňského roku absolvoval, jsem rád, že se mi povedlo takhle bojovat,“ naráží na loňské potíže se zády Tomáš Berdych.