Jedenáctinásobný vítěz grandslamu bojuje s rakovinou. Borga čeká nejtěžší zápas života

Legendární tenista Björn Borg se léčí s rakovinou. Uvedl to švédský deník Expressen, jenž se odvolává na italskou upoutávku autobiografie jedenáctinásobného grandslamového šampiona.

Bývalý švédský tenista Bjorn Borg

Bývalý švédský tenista Bjorn Borg | Foto: Dave Shopland | Zdroj: Profimedia

Autobiografie nyní devětašedesátiletého Borga nazvaná „Tlukot srdce“ má vyjít 18. září. V anotaci na portálu amazon.it se i podle agentury AFP píše o výzvách bývalého tenisty i „té nejdůležitější, ještě nevybojované, s rakovinou“. Podle Expressenu trpí Borg rakovinou prostaty.

Borg dominoval tenisu v druhé polovině 70. a na začátku 80. let minulého století. Šestkrát vyhrál Roland Garros a pětkrát Wimbledon a jeho popularita byla srovnatelná s hvězdami filmu či populární hudby.

Hráč, jehož poznávacím znamením na kurtu byly dlouhé blonďaté vlasy a čelenka, získal ve dvouhře 64 titulů a 109 týdnů byl světovou jedničkou. Kariéru ukončil už ve 26 letech v roce 1983 kvůli ztrátě motivace a jeho krátkodobý comeback v roce 1991 skončil bez úspěchu.

Do světa velkého tenisu se Borg vrátil v roce 2017, kdy se ujal funkce kapitána evropského týmu v nově založené soutěži Laver Cup, kterou zastával do loňska.

