Ostrá výměna na US Open. Parťačka Siniakové a Ostapenková se do sebe pustily u sítě kvůli pravidlům

Na probíhajícím US Open se fanouškům naskytla poměrně neobvyklá podíváná. Domácí Taylor Townsendové se ve 2. kole podařilo vyřadit lotyšskou soupeřku Jelenu Ostapenkovou, ale obě tenistky se po konci zápasu pustily do další „výměny“ a poměrně hlasitě si cosi vyříkávaly ještě u sítě. Následně se obě hráčky k incidentu vyjádřily ještě po zápase do médií a na sociálních sítích.

A o co přesně mezi deblovou parťačkou Kateřiny Siniakové a vítězkou Roland Garros z roku 2017 šlo? Podle vyjádření Ostapenkové se měla Townsendová chovat nevhodně už během rozehrávání na kurtu před zápasem. 

„Dnes jsem po zápase řekla své soupeřce, že její chování postrádalo jakýkoliv respekt k soupeři. Když v rozhodujícím momentě zahrála ‚prase‘, tak se ani neomluvila, ale navíc ještě řekla, že se přece nemusí vůbec za nic omlouvat. V tenise ale platí určitá pravidla, která tenisté na okruhu ctí tohle bylo vůbec poprvé, co se mi něco takového stalo. Když hraje před domácím publikem, tak to přece neznamená, že si může dělat úplně vše,“ sepsala Ostapenková na svém instagramovém účtu a pustila svoji verzi příběhu do světa.

„Ještě před začátkem zápasu se všichni hráči většinou rozehrávají u základní čáry, ale ona klidně šla až k síti a začala se rozehrávat na síti, což se prostě nedělá a je neuctivé vůči soupeři,“ dodala osmadvacetiletá Lotyška.

Novináři se pochopitelně po zápase ptali i na verzi Townsedové, která odpověděla, že Ostapenkovou zkrátka naštvalo, že zápas prohrála 5:7 a 1:6 a že to byla naopak ona, která se chovala nevhodně.

„Je to prostě soutěž a ti, co prohrají, tak se rozčílí. Někdo pak říká zlé věci a ona mi řekla, že nemám absolutně žádné vychování, žádné vzdělání a že si počká, co bude, až se utkáme mimo US Open. Já se na to ale těším, protože jsem ji porazila v Kanadě, pak jsem ji porazila v New Yorku, tak uvidíme, co bude příště říkat,“ reagovala Townsendová.

Rasismus? Já nikdy!

Aby toho nebylo málo, Ostapenková pak ještě na sociálních sítích uvedla, že ji lidé začali nazývat rasistkou, takže musela ještě vysvětlit, že se jí tento přívlastek rozhodně netýká.

„Wow, tolik zpráv, že jsem rasistka? Nikdy jsem nebyla rasistka, protože respektuji všechny národy světa a je mi jedno, odkud kdo pochází. Bohužel jsem z malé země, takže nemám možnost hrát na tak velkém turnaji před domácím publikem. Vždycky jsem milovala US Open, ale tohle bylo poprvé, co se tady ke mě někdo choval takovým způsobem,“ uzavřela loňská vítězka čtyřhry na newyorském grandslamu.

