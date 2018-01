Ještě si to ani tolik neuvědomuju, říká Allertová po prvním postupu do grandslamového osmifinále

Tenistka Denisa Allertová je jednou z největších senzací grandslamového Australian Open. Do kvalifikace šla po zranění kotníku jen s malým sebevědomím, ale v Melbourne vyhrála už šestý zápas v řadě, navíc bez ztráty setu. Po posledním vítězství nad Polkou Linettovou postoupila poprvé v kariéře do osmifinále grandslamového turnaje. Melbourne 12:46 19. ledna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Česká tenistka Denisa Allertová postoupila na Australian Open do osmifinále. | Foto: Vincent Thian | Zdroj: AP

„Spíš teď vstřebávám, že jsem vyhrála. Myslím, že postupně mi ty emoce a všechno dojdou. Je to vlastně největší úspěch v kariéře, takže to tak nějak vstřebávám a ještě si to asi tolik neuvědomuju,“ přiznala Denisa Allertová.

A docházet jí to může třeba při čtení zpráv, které jí od přítele, maminky a velké fanynky babičky do Austrálie přicházejí.

„Babička píše přes WhatsApp a všechno normálně ovládá, smajlíky a tak. Neskutečně, to musím na babičku říct,“ směje se česká tenistka.

Přitom nechybělo zase tak moc a vůbec by žádné podobné zprávy nečetla. V přípravném období si totiž poranila kotník a vzhledem k tomu, že neměla jistou hlavní soutěž, cestu do Austrálie hodně zvažovala, stejně jako trenér Jan Příhoda.

„Zdálo se mi, že není dostatečně připravená. Jeden kamarád, straší trenérský kolega, mi před lety říkal, že nejčastější zranění na ženském okruhu je fraktura mozku a že to postihne nějakým způsobem každou tenistku. A to postihlo i Denisu. Pak se samozřejmě přidala i nějaká objektivní zranění, ale hlavně jí prostě hlava nefungovala, jak měla. Teď se to změnilo, Denisa jede a je to vidět,“ myslí si trenér Příhoda.

Denisa Allertová tak poráží jednu soupeřku za druhou a bez ohledu na to, jak dopadne její další zápas proti ukrajinské favoritce Svitolinové, vrátí se do nejlepší stovky žebříčku, ze které v problematické loňské sezoně plné zdravotních komplikací vypadla.

„Podívejte se na moji neoholenou tvář. Když Denisa vyhrává, tak se neholím. Loni jsem celý rok chodil hladce oholený, tak doufám, že mi to ještě nějakou chvíli takhle vydrží,“ říká trenér grandslamové osmifinalistky Jan Příhoda.