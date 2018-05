Jestli tahle sezona bude nejlepší v kariéře, to nedokážu říct, uvedla Kvitová po úspěšném období

Její návraty domů jsou v posledních měsících hodně podobné. Tenistka Petra Kvitová při nich dost často mívá těžké nohy a také zavazadla. To první souvisí s množstvím zápasů, které odehrála a to druhé s tím, že při tom sbírá turnajové trofeje. Praha 17:58 15. května 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Petra Kvitová na tiskové konferenci po návratu do Prahy. | Foto: Michal Kamaryt | Zdroj: ČTK

„I na antuce můžu odehrát dobré zápasy,“ řekla viditelně spokojená Petra Kviotvá před plakátem se svou čtvrtou trofejí. Tentokrát ji ve svém domovském klubu v areálu pražské Sparty neměla před sebou na stole, tak jako obvykle, ale za sebou na plátně. I tak vnímá, jak úspěšný pobyt za sebou má.

„Já jsem věděla, že se mi v Madridu hraje dobře a že to tam mám ráda. Ale že bych tam turnaj vyhrála, to mě asi v životě nenapadlo. Zatím mě nenapadá spousta věcí, která se odehrává po tom, co jsem se vrátila, a tohle je jedna z nich,“ řekla po svém návratu Petra Kvitová.

Do Prahy přiletěla komplikovaně přes Řím, kde se kvůli lehčímu zranění odhlašovala z turnaje, a přes Frankfurt, kde kvůli špatnému počasí neplánovaně zůstala přes noc. Ale i přes únavu z dlouhého cestování stále vnímá, jak úspěšně sezónu rozehrála. Dokonce lépe než v roce 2011, který byl zatím úplně nejlepším s wimbledonským či fedcupovým titulem i třeba s pohárem z Turnaje mistryň.

„Pro mě je strašně těžké porovnávat něco, co je vlastně neporovnatelné. Od té doby jsem zažila spoustu věci nejen na kurtu, ale i mimo něj a člověk už nikdy nebude stejný, jako byl. Každý se měníme a já se měním jako hráčka i jako člověk. Vždycky jsem říkala, že bych chtěla, aby ta snová sezona v roce 2011 nebyla úplně nejlepší v kariéře, ale jestli to bude tahle nebo snad nějaká jiná, to nedokážu říct,“ přiznala Petra Kvitová.

Ale odpověď na otázku Radiožurnálu, co všechno by mělo nebo mohlo v takové nejlepší sezóně být, radši nechala na posluchačích a čtenářích.

„Nechci se nijak svazovat nějakými výsledky nebo číslem před mým jménem, takže to beru tak, jak to je. Čeká mě další turnaj, další zápasy a uvidíme, jak to dopadne. Každopádně to, co čeho bych chtěla dosáhnout, je ještě spousta, ale nejsem ten člověk, který by se tím úplně prezentoval. Takže pardon,“ řekla s úsměvem česká tenistka.

Zřejmě není úplně složité vytušit, co konkrétně by si Petra Kvitová přála na kurtech zažít. Vždyť co nejlepší číslo u jména nebo grandslamové trofeje, to jsou cíle, kvůli kterým jí stálo za to bojovat, aby se po operaci silně pořezané ruky dokázala vrátit na kurty.