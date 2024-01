Herní podmínky mi tady sedí, pochvaluje si Lehečka. Na Australian Open chce zůstat na vítězné vlně

Tenista Jiří Lehečka prožívá i letos velmi vydařený začátek roku. Jen pár dní po svém prvním titulu na profesionálním okruhu vstoupil úspěšně do grandslamového Australian Open, na kterém loni postoupil až do čtvrtfinále. Teď si v úvodním kole i ve složitějších podmínkách poradil se Španělem Zapatou Mirallesem, zvítězil 6:3, 6:2 a 6:3 a připsal si šestou výhru v řadě. Melbourne 9:28 16. ledna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jiří Lehečka | Zdroj: Reuters

Jiří, jaké to bylo hrát poprvé v pozici vítěze turnaje v Adelaide?

Bylo to hezké, moc jsem si to užil. Měl jsem trochu štěstíčko, že jsem se vešel do nasazení tady na tom turnaji, což je na Grand Slamu hrozně cenné. Jsem rád, že se mi to povedlo, první vyhraný titul v Adelaide, velké nadšení. Teď chci jet dál a držet počet vyhraných zápasů co největší a uvidíme, kam to dotáhnu.

Jak jste na tom se silami? Těžký turnaj hned před Grand Slamem.

Nebylo to nic jednoduchého, ale když jsme dělali plán na australské léto, tak bylo jasné, že pokud chceme hrát United Cup, tak nemůžeme mít 14 dní pauzu v případě nepostupu. Bylo jasné, že chceme hrát turnaj, a vybrali jsme si Adelaide a vybrali dobře. Sil není nejvíc, na kurtu se ale cítím dobře, sebevědomí mám, ale je pro mě nejdůležitější, abych šetřil síly. Nezatěžoval se zbytečnýma vycházkami, soustředil se na regeneraci, fyzioterapii, abych byl schopný tělo udržovat v kondici a bylo konkurenceschopné.

Jak se vám cestovalo s trofejí z Adelaide?

Tím, že jsme letěli tryskáčem, tak to bylo v pohodě, ale na cestu zpět do Česka se moc netěším. Vypadá to jako dřevěný had, víc jsem to zatím nezkoumal a byl jsem rád, že ji hlavně mám. Mám ji tady vystavenou na pokoji.

Jiří Lehečka a trenér Michal Navrátil s trofejí z Adelaide

Přinesla vám docela velký bodový počet. Je teď větší klid, když tady obhajujete čtvrtfinále?

Než jsme letěli do Austrálie, tak jsem byl sebevědomý, protože vím, že mi tady herní podmínky sedí a že se těším. I kdyby to nedopadlo a neobhájil bych nic, věděl jsem, že jsem v průběhu minulého roku hrál slušně a nemusel bych z první padesátky vypadnout. Jsem rád, že díky turnaji v Adelaide se mi podařilo vylepšit kariérní maximum, 23. místo je pěkné, ale budu se snažit na stejném místě udržet i po Australian Open. Čtvrtfinále není nic jednoduchého, ale myslím, že i nasazení mi může pomoci k tomu, abych tady uhrál hezký výsledek.

Jak se vám daří pracovat s větrem?

Nebylo to nic jednoduchého. Když jsme byli v Adelaide, tak jsme hráli pod střechou, takže se tam vítr nedostal a měli jsme takové halovější podmínky. I když jsem trénoval včera i předevčírem, tak vítr rozhodně nebyl takový jako dnes a překvapilo mě to. Podmínky ale byly pro oba stejné, snažil jsem se s tím popasovat a dopadlo to dobře.

Viděl jsem, že jste trénoval hned po příletu.

Věděl jsem, že do toho musím šlápnout naplno. Pokud mířím k tomu, abych tady něco uhrál, tak to prostě tělo musí vydržet. Od toho jsme s kondičním trenérem dřeli sedm hodin denně na kondici na Kanárských ostrovech před sezonou. Tenisově mi to strašně pomohlo, že jsem si šel ještě na hodinu po příletu zahrát. Zkusil jsem si kurt, trochu nasál atmosféru. Byl jsem strašně šťastný, že jsem to rozhodnutí udělal. Když jsem se bavil s Jackem Draperem po finále, tak říkal, že on si dává volno a trénoval poprvé až včera. Já jsem to udělal takhle a vyplatilo se.

Rozhoduje se lépe jako vítěz? Podobnou situaci jste zažil v Americe, kdy jste ale to finále nevyhrál.

Určitě. Když jsme tehdy v Americe s Tomášem Berdychem přelétali z Winston-Salemu do New Yorku, tak jsme ani neměli na výběr, protože jsem měl o jeden den méně připravit se na začátek Grand Slamu. To pro mě bylo hrozně náročné. Přiletět, dát si jeden trénink a druhý den hrát je náročné nejen pro tělo, ale i pro hlavu. Tím, že jsem prohrál a nehrál dobře, tak to nebylo ideální. Poučili jsme se z toho a tady ten program vyšel suprově, že jsem měl dva dny a jsem za to rád. Připravil jsem se dobře.

Zmínil jste Tomáše Berdycha, máte tady Michala Navrátila jako kouče. Co pro vás jako pro tým znamená titul?

Znamená to pro nás dost. Byla to jedna z věcí, na kterou jsme upevňovali pozornost minulý rok, ale jeden kousíček tam chyběl. Stejný cíl jsme si dali nového roku a vyšlo to hned a jsem za to šťastný. Je to taková hezká odměna a nakopnutí do nového roku pro celý náš tým. Je to taková odměna za práci, kterou jsme podstupovali se všema během přípravy v Prostějově, i celkově ty týdny předtím. Všichni jsme byli nadšení, ale Tomáš mi říkal, že hlavní turnaj je tady v Melbourne a je to tady potřeba ještě trochu zmáčknout.