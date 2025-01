,Připravit se na jeho hru nedá, to se musí zažít.’ Lehečka se Djokoviće nezalekl, bohužel přišlo víc chyb

Nejlepší český tenista současnosti proti nejlepšímu tenistovi historie. Dopadlo to pro soupeře, tak co by se muselo stát, aby to dopadlo obráceně?

Musím říct, že pár věcí by se změnit muselo. Těžko se to hodnotí, když na druhé straně stojí Djoković, protože to nikdy nebude jednoduchý zápas. I tak jsem se svým výkonem v prvních dvou setech nebyl úplně spokojený. Svoji roli hrálo i to, že Djoković byl o dost kvalitnější, než ten předchozí soupeř.

Míče, které jsem před tím měl více zadarmo, tak jsem z nich dnes dostával podlahy zpátky na základní čáru. Co se týče třetího setu, tak jsem začínal přicházet na to, jak proti němu hrát. Je to komplikované to popsat a připravit se na jeho hru, to se natrénovat nedá, to se musí zažít. Pro mě to už jsou dva zápasy, ze kterých mám zkušenost a budu se snažit to prolomit.

V čem je ta největší nepříjemnost? On má ty údery dokonale dlouhé...

Asi v tom. On nehraje nijak extrémně rychle, ale je úžasný v taktice. Když jsem si myslel, že jsem na něho vyzrál, tak jsem cítil, že počítal s tím, co já vím. Jeho údery mají doopravdy neskutečnou délku. U ostatních tenistů cítím, že když se mi povede dobrý úder, tak očekávám kratší míč, ze kterého bych mohl přejít do tlaku, ale s ním to neplatí. On je schopný délku úderu vytáhnout z jakékoliv pozice. To mi dělá trochu problém s přechodem na síť. Je potřeba víc riskovat a bohužel první set přicházelo víc chyb, než bych si přál.

Pak jste ale na síť chodil. Byl jste víc odvážný?

Trochu jsem si zvykl na jeho hru a cítil jsem, že musím něco změnit. Nechtěl jsem dostat výprask ve třetím setu, chtěl jsem ho vyhrát a moc nechybělo. Věděl jsem, že přechod na síť je jedna z věcí, kterou musím zlepšit. Proto jsem se snažil víc chodit po servisu na síť a dostávat ho do pozic, abych si i přes to, že je dobrý obranář, nevytvořil šanci, abych přešel na síť.

Jak jste se cítil během dne? S Djokovićem se nehraje každý den.

Je to tak. Já byl docela v pohodě, nastavený na to, že chci vyhrát. Kdybych do toho šel s tím, že ten člověk je modla, tak tam ani nemusím chodit. Někdo vám řekne, že jsou to silácké řeči, ale s tím nesouhlasím. Přirozené sebevědomí hráč musí mít k tomu, jestli chce největší tenis hrát. Šel jsem do toho s tím, že chci zvítězit a že se to nepovedlo, to je věc druhá. Začátek byl z obou stran nervóznější, on to zvládl lépe než já a pak už se od toho vyvíjel začátek zápasu.

Jak budete spokojený se začátkem roku?

Spokojenost je na místě určitě. Titul první týden v roce, pak dobrá příprava tady v Melbourne, postup mezi nejlepších 16 na grandslamu. To jsou výsledky, o kterých se dá dobře odpíchnout do sezony. Titul je titul a druhý týden grandslamu také, to jsou věci, co mi nikdo nevezme. Budu se z nich snažit poučit a vzít si z nich potřebné sebevědomí, aby se mi v průběhu roku hrálo lépe a na výkony navázat.