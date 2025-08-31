Lehečka si na US Open poprvé zahraje čtvrtfinále, zabojovat o něj můžou ještě další tři Češi
Tenista Jiří Lehečka prošel poprvé do čtvrtfinále US Open. Francouze Adriana Mannarina porazil 7:6, 6:4, 2:6, 6:2 a vyrovnal si grandslamové maximum. V neděli o účast ve čtvrtfinálovém souboji můžou zabojovat ještě Tomáš Macháč, Barbora Krejčíková a Markéta Vondroušová.
V boji o premiérový postup do semifinále se utká se světovou dvojkou Španělem Carlosem Alcarazem, nebo Francouzem Arthurem Rinderknechem.
Třiadvacetiletý Lehečka, který plní na US Open roli nasazené dvacítky, je ve čtvrtfinále grandslamu podruhé. Mezi osmi nejlepšími hráči byl také před dvěma lety na Australian Open. O čtrnáct let staršího Mannarina porazil v poměru vítězných míčů 56:18, pomohlo mu 18 es.
Lehečka se stal letos prvním českým čtvrtfinalistou na grandslamech i na US Open. V areálu ve Flushing Meadows mohou do stejné fáze postoupit ještě Barbora Krejčíková, Tomáš Macháč a Markéta Vondroušová. V pondělí bude ve hře také Karolína Muchová.
První set utkání mezi Lehečkou a Mannarinem trval na druhém největším dvorci Louise Armstronga přes hodinu. Český tenista nepustil soupeře k jedinému brejku, v šesté hře ale nevyužil tři brejkboly a za stavu 5:4 neproměnil při Mannarinově podání tři setboly. Ve zkrácené hře Lehečka prohrával už 1:4, šesti míčky za sebou ale vývoj zvrátil a ujal se vedení.
Ve druhém setu získal první brejk Lehečka, který prolomil Francouzův servis v páté hře. Výhodu vzápětí nepotvrdil a neskrýval nespokojenost. Později dostal od umpirové rozhodčí i varování. V deváté hře měl český tenista další dvě brejkbolové šance. Druhou využil, ujal se vedení 5:4 a sadu dopodával.
Třetí set Lehečkovi nevyšel. Přišel dvakrát o servis, prohrával 0:5 a Mannarino snížil. Před čtvrtou sadou si sedmatřicetiletý Francouz vzal přestávku na ošetření pravé nohy, zatímco Lehečka opustil na chvíli kurt. Svěřenec trenéra Michala Navrátila ztratil v úvodu servis na 0:2, od té chvíle už ale Mannarinovi nepovolil ani game. Šesti hrami za sebou vývoj otočil a mohl slavit postup.