Byl to hodně přijatelný los, mrzí Lehečku konec ve 2. kole Roland Garros. Roli favorita nezvládl

Jiří Lehečka prohrával 0:2 na sety, ve třetí sadě odvracel brejkbol sebevědomého soupeře, ale z těžší pozice poslal míček jen do sítě. Dřepnul si chvíli koukal ke svému boxu, ale pak sklopil hlavu a čelo si opřel o rukojeť rakety.

Takže si v tu chvíli nevšiml pantomimy trenéra Michala Navrátila, který třepal oběma rukama a současně je zvedal od těla do stran a vzhůru. Jakoby říkal, tak už za chvíli letíme.

„Ne, ani nevím, co naznačoval. To bylo spíš něco, že se snažil uvolnit atmosféru a udělat si srandu z něčeho,“ přiznával Jiří Lehečka, že přesně neví, co trenér myslí, ale nevidí v tom žádný posměch, jen snahu o zlehčení situace.

Zkusit udělat všechno pro to, jak ještě zvrátit za stavu 2:6, 3:6 a 2:4 už skoro prohrané utkání.

„Myslím, že i Michal se snažil vytáhnout ty největší esa z rukávu, protože vím, že on mi chce při zápase pomoci a když jsme oba viděli, jakým způsobem se to na kurtu ubírá, tak to bylo spíš smutné,“ vyprávěl Jiří Lehečka, který stejného soupeře porazil na podzim na turnaji v pařížské hale Bercy a myslel si, že by to i teď mohlo být podobné. Ale roli favorita vůbec nezvládl.

„Pár dní mě to bude asi prohánět, protože si myslím, že na druhé kolo grandslamu to byl hodně přijatelný los,“ myslí si Jiří Lehečka, který teď ztratil šanci bojovat o postup do osmifinále, příští týden ho čeká antukový turnaj v Prostějově a pak už přechod na travnatý povrch.

„Věřím, že travnatá část sezony by mi měla sedět a když to pojmu správným způsobem, tak věřím, že tam něco urvu a že se zadaří.“ řekl po vyřazení na Roland Garros Jiří Lehečka.