Lehečka se kvůli bolesti zad nezúčastní Masters v Monte Carlu. Turnaj tak proběhne bez české účasti

Česká mužská tenisová jednička Jiří Lehečka se kvůli bolestem zad odhlásil z antukového turnaje Masters v Monte Carlu, jehož hlavní soutěž začne v neděli. Prestižní turnaj v Monackém knížectví tak proběhne bez české účasti ve dvouhře, neboť na něm nebudou hrát ani další dva členové první světové stovky Tomáš Macháč a Jakub Menšík. Praha 16:30 6. dubna 2024

Devětadvacátý tenista žebříčku Lehečka se představil naposledy před dvěma týdny v Miami, kde prohrál v 2. kole svůj první zápas na turnaji. Předtím v Indian Wells postoupil do čtvrtfinále.

Lehečka prohrál se Sinnerem dvakrát 3:6 a na Masters v Indian Wells skončil ve čtvrtfinále Číst článek

„Bohužel, bolest mých zad, která mě začala trápit při turnajích v Americe, se zhoršila o dost víc, než jsem předpokládal. Nebude jednoduché vynechat některé z nejhezčích antukových turnajů roku. Nevím přesně, jak dlouho to potrvá, než budu moct znovu na kurt, ale já a můj tým uděláme vše pro to, aby to bylo co nejdříve,“ uvedl dnes na sociální síti X dvaadvacetiletý Lehečka a naznačil, že se jeho pauza od tenisu nemusí omezit jen na turnaji v Monte Carlu.

Již dříve oznámil vynechání turnaje Menšík, jenž měl nastoupit do kvalifikace. Trenér komety letošní sezony Tomáš Josefus serveru Tenisový svět řekl, že osmnáctiletý talent nebude hrát v Monte Carlu cíleně kvůli studijním povinnostem a nutnosti pauzy po turnajích na betonu. Kvůli odpočinku a přípravě na antukovou část sezony nebude hrát podle Tenisového světa v Monaku ani čtvrtfinalista z Miami Macháč.