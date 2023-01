Podmínky byly stejné pro oba, ale já to zvládl lépe, pochvaloval si Lehečka po výhře nad Eubanksem

Na Australian Open budete nyní bojovat o osmifinále. Co tomu říkáte?

Jsem moc rád, že se mi to povedlo, protože hrát v dnešních podmínkách s takovým soupeřem nebylo vůbec nic jednoduchého. Dobře jsme se znali, sice jsme spolu nehráli, ale věděli jsme, co od sebe očekávat. Viděl jsem jeho první zápas, když porazil šampiona z Adelaide, kde hrál velice dobrý tenis a oba jsme tedy věděli, že to bude dobré utkání. Bohužel jsme se na kurt dostali až hodně pozdě, ale teď jsem za to rád, že jsme nakonec šli hrát a nebylo to přesunuté na zítřek. Zvítězil jsem, takže maximální spokojenost.

Co ty podmínky, bylo na kurtu vůbec vidět?

Abych pravdu řekl, tak co se vizuálu týče, tak jsem neměl vůbec žádný problém a ani mi nepřišlo, že by to bylo horší. Samozřejmě, vždycky když hrajete pod světlama, tak to je trošku horší, ale nemám s tím problém. Byl jsem i na vyšetření očí, kde se tohle zjišťovalo a je to jedna z mých silných stránek, co se týče stínů a záblesků. Neviděl jsem žádný rozdíl, spíš co se týče větru a zimy, na co jsme úplně nebyli zvyklí a připravení a co nás oba dva možná trochu zaskočilo.

Jak se choval míč oproti tomu prvnímu zápasu?

Stoprocentně, to byl velký rozdíl. Ten první zápas jsme hráli v o dost větším teple, i když tam trochu sprchlo, tak když vysvitlo sluníčko, tak přes 30 stupňů bylo. Teď jsme hráli v 15 stupních, byla tma, hodně foukalo, takže míček se choval jinak a neodletěl tolik z rakety. Soupeř se nemohl tak opřít o servis, ale od základní čáry to pro mě byla nevýhoda, hledal jsem rytmus a většinu času jsem byl v obraně. Z rakety to tolik neodlétalo.

Pocitově a tenisově jste se v prvním zápase cítil tedy lépe?

První zápas byly podmínky pro můj tenis o něco lepší, cítil jsem se komfortněji. Mohl jsem se opřít o servis, vítr mi neházel s nadhozem. Jsem ale rád, jak to dnes dopadlo, protože soupeř s tím měl taky problémy. Byli jsme na tom stejně, podmínky byly stejné pro oba a já jsem to zvládl lépe.

Cameron Norrie, to je váš takový tradiční soupeř, že?

Ano, s Cameronem se známe velice dobře. Jsme přátelé a když máme možnost, tak si spolu popovídáme. Půl hodiny jsme se bavili před našimi zápasy v šatně. Diskutovali jsme ohledně včerejšího přerušení kvůli teplu. Cameron je fajn kluk, na ten zápas se těším, je to třetí kolo a musím vytasit všechny karty, co mám. Oba dva víme, co od sebe očekávat. Hráli jsme spolu dva vyrovnané zápasy, bohužel dvakrát šťastnější pro něj, ale tady jsme na grandslamu a podmínky mi tady sedí. Pětisetové zápasy jsou jiné, než na normálním turnaji. Popřáli jsme si štěstí a celkově jsme se bavili o věcech mimo naše zápasy, jak to tady chodí, nasazení na kurtech a podmínkách a ne úplně všechno jsme chválili. Co se týče té včerejší pauzy, že bylo přerušeno na dvě a půl hodiny kvůli teplu, tak jsme to ani jeden z nás moc nepochopili. Bavil jsem se se zdravotnickým týmem a nikdo z nich mi nepotvrdil, že by to dávalo smysl. Pořadatelé se ale tak rozhodli, zkomplikovalo se jim to dost. Paradoxně jim ta přestávka večer chyběla, proto v tom byl pak večer takový nepořádek v zápasech a do poslední chvíle jsme nevěděli, jestli budeme vůbec hrát. Když jsem se snažil zjišťovat, jestli nastoupím, tak mi řekli, že sami neví. Čekal jsem tu od jedné hodiny a jen sem ležel, odpočíval a šetřil síly.