Když prohrát, tak na centrkurtu před celým stadionem, hodnotí Lehečka čtvrtfinále s Tsitsipasem

Jiří Lehečka se po Tomáši Berdychovi stal prvním českým tenistou, kterému se podařilo probojovat do čtvrtfinále grandslamu. Na probíhajícím Australian Open se však z postupu do semifinále radoval favorizovaný Řek Stefanost Tsitsipas, o kterém Lehečka v rozhovoru pro Radiožurnál Sport prohlásil, že je jedním z nejlepších hráčů světa. Melbourne 18:03 24. ledna 2023

„Šel jsem do zápasu s tím, že jsem věřil, že na něj mám. Snažil jsem si v hlavě přehrávat náš zápas z Rotterdamu a popřemýšlet, co jsem tam udělal dobře, špatně a co bych mohl dnes zlepšit. Poté, co začal zápas tady, bylo na něm vidět, že i on se dobře připravil a že takticky hodně přemýšlel nad tím, co by mi mohlo nejvíc uškodit. Já se nechal bohužel trochu nachytat a stálo mě to brejk v prvním setu,“ řekl po zápase Lehečka Radiožurnálu Sport.

„V průběhu celého zápasu jsem pořád věřil a věděl, že se mu musím dostat malinko do hlavy, abych ho brejknul. Bohužel dnes to bylo na tenkém ledě a nebyl jsem schopný překročit hranici, kde bych se dostal na koně a dokázal ho dostat pod tlak, “hodnotil Jiří Lehečka čtvrtfinálové utkání s Řekem Tsitsipasem, kterého považuje za nejlepšího tenistu světa po Srbovi Novaku Djokovicovi.

„Po Djokovicovi je rozhodně jeden z nejlepších hráčů na světě. Zatím neprohrál ani zápas tenhle rok a ukázal mi ty maličkosti, které je potřeba s takovými hráči proměňovat,“ myslí si jedenadvacetiletý rodák z Mladé Boleslavi.

Cenné zkušenosti

Navzdory třísetové čtvrtfinálové porážce to byl pro Lehečku nejvydařenější turnaj kariéry. S premiérovou výhrou na grandslamu, s prvním vítězstvím nad hráčem ze světové desítky i s několika dalšími zkušenostmi.

„Celkově si z toho můžu vzít hrozně moc. Ať už je to zkušenost s tím, jak porazit hráče, se kterým jsem to měl už 0:2 na zápasy, zkušenost hrát proti fanouškům, zkušenost s přecházením z malého kurtu na větší. Určitě si budu moct v hlavě přehrát víc věcí, až si to nechám rozležet.“

Řekl Jiří Lehečka, první český tenista po Tomáši Berdychovi, kterému se podařilo dostat do čtvrtfinále grandslamu. A také třeba na centrální dvorec Roda Lavera.

„Ta prohra pořád bolí, myslím, že jsem se s ní pořád ještě nesmířil, ale to je prostě tenis. Za pár dní o tom budu mluvit jinak. Když se nad tím zamyslím, tak to byl super turnaj. Kdyby mi někdo předtím řekl, že tu budu hrát čtvrtfinále, bral bych to všemi deseti. Když už někde prohrát, tak na centru před celým stadionem.“

Loučil se Jiří Lehečka se zatím nejpovedenějším turnajem kariéry. Ve světovém žebříčku ho to posune k hranici 40. příčky.

„Zase mi to ukázalo, co je potřeba zlepšit a jakým způsobem se připravit na to, když chci porážet hráče, kteří jsou nejlepší na světě,“ Dodal Lehečka.