Je to pro mě kopanec směrem nahoru, usmíval se Lehečka po pětisetové bitvě s Němcem Struffem

Na nedávných antukových turnajích vypadával tenista Jiří Lehečka brzy, navíc se z Itálie vracel předčasně kvůli starostem s bolavou nohou. Ale na Roland Garros v Paříži vybojoval premiérovou výhru. V pětisetové bitvě zdolal nasazeného Němce Jana-Lennarda Struffa, finalistu nedávného podniku v Madridu. Český tenista následně Radiožurnálu Sport popsal své dojmy z vítězného zápasu. Paříž 8:25 30. května 2023

Na co jste nejvíce pyšný po takovém zápase?

Jsem moc rád, že se mi to povedlo. Těžko se odpovídá na to, za co jsem nejvíce rád, ale lehce se odpovídá na to, že každý pětisetový vyhraný zápas je hrozně cenný. Je to pro mě určitě velký kopanec směrem nahoru. Struff v předchozích týdnech ukázal, že na antuce opravdu hrát umí a že je to dobrý hráč a po zranění se dokázal velice rychle do třicítky vrátit. Je to velice cenný skalp, já jsem moc rád, že se mi povedlo ho porazit. Známe se, věděli jsme, co od sebe očekávat a myslím, že zápas měl velice dobrou kvalitu.

Jednu chvíli jste byl nahoře vy, pak on. Co bylo rozhodující?

Začátky setů, kdy jsem byl o dost lepší na returnu, což šlo zároveň ruku v ruce, že on neservíroval tak, jak umí, ale to ani jeden z nás. Já byl na returnu z toho schopný více vytěžit, byl jsem schopný vytvořit si šance hned od začátku. To je to, co jsem ve čtvrtém setu nevyužil, ve stejnou chvíli set prohrál, tak to se mi v pátém podařilo dotáhnout do vítězného konce. Napodruhé to vyšlo.

Jak se cítíte fyzicky? Nedávno jste laboroval s nohou...

Noha pořád trochu pobolívá. Po ránu je to někdy náročnější, v zápase, ale i v tréninku hraju v pohodě, nebolí to, nic mě neomezovalo. Fyzicky se cítím tak, že je to náročné po pěti setech, regeneruje se hůř, ale tím, že to bylo s vítězným koncem, tak je to lepší. Fyzicky jsem dobře připravený, teď budu mít dva dny pauzu, takže se dám určitě do kupy.

Váš zápas strhl fanoušky, kteří pak provolávali vaše jména. Jaká byla atmosféra?

Bylo to moc hezké. Každý zápas, když jsou stadiony naplněné, tak jsou záživné a atmosféra je doopravdy bouřlivá. Pro mě je vždy lepší hrát na menším kurtu, který bude zcela zaplněný, než hrát na větším, kde bude pár lidí. Moc jsme si to užil, dali nás na větší kurt než loni a vnímal jsem, že fanoušci se na náš zápas chtěli podívat a že je to bavilo. Jsem rád, že jsem byl ten, kdo odcházel se vztyčenou hlavou.

