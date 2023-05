Lehečkovi v přípravě radí i Berdych. ‚Víc hlav, víc ví,‘ pochvaluje si Lehečka spolupráci se zkušenějším

Tenista Jiří Lehečka se připravuje na druhý grandslam sezóny - na Roland Garros v Paříži, kde může navázat na čtvrtfinálovou účast z letošního Australian Open. Antuková část sezóny mu ale zatím nevycházela podle představ, přestože jeho tým nedávno rozšířil Tomáš Berdych. Jaké rady a postřehy od něj dostává, řekl Lehečka v rozhovoru pro Radiožurnál Sport. Paříž 16:43 22. května 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tomáš Berdych vypomáhá Jiřímu Lehečkovi v tréninku | Foto: Pavel Lebeda | Zdroj: ČTK

Fungují spíš jako rodinný podnik, rozhodnutí dělají společně a nepotřebují k tomu žádné oficiality ani formality. I tak mluví nejlepší český tenista Jiří Lehečka o spolupráci s Tomášem Berdychem, kterého dříve obdivoval jako hráče a teď ho poslouchá jako svého mentora.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si, jak tenista Jiří Lehečka spolupracuje s bývalým zkušeným hráčem Tomášem Berdychem

„To, o čem se bavíme, je turnajové nastavení, jakým způsobem řídit tréninky, kde je lepší mít hotel...prostě takové detaily, které když se na ně zaměříme, tak nám nepřijde, že jsou důležité, ale když je dáme dohromady, tak mohou ušetřit dost sil,“ vypráví Jiří Lehečka, jak mohou být užitečné rady člověka, který byl i čtvrtým singlistou světového žebříčku ve zřejmě nejsilnější éře tenisu.

„Na kurtu jeho postřehy jako hráče, který měl plno zkušeností s ostatními trenéry, tak co oni jemu říkali a co teď on nezávisle vidí, že si to dokáže představit jako hráč a co mu sedí víc. To je asi to hlavní, co má pro nás přidanou hodnotu.“

Holky mají větší disciplínu, srovnává přístup tenisový trenér Štěpánek. Mladý Korda je pro mě výzva, dodává Číst článek

Trenéra však Lehečka nevyměnil, pouze přibral do svého týmu dalšího člena s bohatými zkušenostmi.

„Hlavním trenérem je Michal Navrátil, tak to zůstává a tak to je. Člověk, který dělá všechna, nechci říct hlavní rozhodnutí, ale náš tým je jako jedna velká rodina a když já, Tomáš, nebo Michal přijdeme s nějakým nápadem, tak si všichni sedneme dohromady, vše prodiskutujeme a vyvodíme nejlepší výsledek. Víc hlav, víc ví. Nemyslíme si, že ani jeden z nás jsme v pozici, abychom dělali rozhodnutí sami za sebe. O komunikaci je to dost, a co se týče Tomáše, tak je to spíš takový mentor, možná superkouč, nebo jak se tomu dnes říká,“ naráží Jiří Lehečka na dřívější nástup superkoučů, kteří pomáhali už tak špičkovým tenistům.

Ivan Lendl Andymu Murraymu, Boris Becker či Andre Agassi Novaku Djokovićovi a našli bychom i další.

„Tenkrát tady byla éra superkoučů, ale já myslím, že je to prostě další člen týmu, který se jmenuje Tomáš Berdych a má nám co dát,“ věří Jiří Lehečka spolupráci, kterou netíží složité smlouvy, ale která by měla talentovanému českému tenistovi pomáhat v tom, aby se cítil na profesionálním okruhu co nejlépe.

Hrají proti sobě

Lehečka taky ví, že má má v Tomáši Berdychovi, kterého mimochodem jako mládežník obdivoval, i výtečného tréninkového partnera. „Hodně to umí. Sám sice řekne, že už je pomalý, ale není, je pořád hodně rychlý. Oproti tomu, když hrál, tak zhubl sedm kilo a je jako tyčka a normálně spolu můžeme hrát naplno. Je to super, je to člověk, o kterém vím, že když budu potřebovat, tak mě rozehraje.“

I tréninkového partnera v Paříži by měl mít Jiří Lehečka hvězdného, pokud všechno půjde podle dlouho dopředu naplánovaného scénáře, zatrénuje si před Roland Garros i s novou světovou jedničkou Španělem Carlosem Alcarazem.