Lehečka si finále v Bělehradě nezahraje, nestačil na Shapovalova. Kanaďan ho porazil za necelou hodinu

Jednatřicátý hráč světa Lehečka, který plnil na turnaji roli nasazené čtyřky, nenavázal na triumfy nad Chorvatem Marinem Čiličem a Slovákem Lukášem Kleinem.

Denis is EVERYWHERE 🤯@denis_shapo claims the first set against Lehecka 6-2!#BelgradeOpen pic.twitter.com/C6sMBvcP9L